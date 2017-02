U organizaciji Marketing agencije B40, u nedjelju 19.2.2017. godine na Bjelašnici, održano je 12. Međunarodno takmičenje menadžera u skijanju - Eti Cup 2017.

Nakon novih snježnih padavina i truda KJP ZOI'84 OSC stvoreni su uslovi zaodržavanje ove tradicionalne trke. Za takmičenje su bila prijavljena 62 menadžera i menadžerke.



Postignuti su slijedeći rezultati:



Menadžerke:

1. Alma Skopljak (BH Telecom)

2. Maja Teršek (Novo Nordisk Pharma)

3. Andrea Batinić (Eti)



Menadžeri preko 50 godina:

1. Mirza Lokvančić (Knauf)

2. Mirsad Keškić (MIBO komunikacije)

3. Edin Bešlija (BBI Bank)



Mendžeri do 50 godine:

1. Samir Smajić (Comprex)

2. Darijan Mileusnić (Tola Company)

3. Enes Vilić (Blow up)



Pobjednici u sve tri konkurencije su osvojili vikend u apartmanima na Bjelašnici, koje je obezbijedila agencija Sol Azur i poklon pakete Eti, a drugoplasirani i trećeplasirani mjesečnu članarinu u Avalon sports and health club.



Svi takmičari i posjetitelji su imali priliku da probaju nove Poli hrenovke. U pauzi između dvije trke, takmičari su imali organizovan "Verso ručak na snijegu". Za dobru atmosferu uz muziku pobrinuo se DJ Nane.



Projekat podržali Eti, Poli, Verso, KontoUp, RailCargo Logistics, Sol Azur, Deloitte, Knap Studio, Gelender, Avalon sports club, i Divel. Medijski pokrovitelji su Klix.ba, RSG radio, Antena Sarajevo, Radio Mix, InStore, Oslobođenje, Hayat TV, BBI Centar i Scsport.ba.