Odgođena odluka o nastupu Lindsey Vonn u muškoj konkurenciji

Međunarodna skijaška federacija (FIS) odgodila je do maja iduće godine donošenje odluke o nastupu američke skijašice Lindsey Vonn u muškoj konkurenciji.

Jedna od najboljih skijašica svih vremena poželjela je prije prekida karijere nastupiti u muškoj konkurenciji, a trebao je to biti spust u Lake Louiseu krajem novembra 2018.



Američka skijaška i snowboard federacija (USSA) je ove sedmice podnijela zahtjev da se 32-godišnjoj Vonn omogući nastup u muškoj konkurenciji, no FIS je odgodio donošenje odluke do maja iduće godine.



"Uputili smo formalni prijedlog kao prvi pozitivan korak. Imamo podršku među pojedinim članovima Izvršnog odbora i nadamo se kako će Vonn dobiti priliku," poručio je direktor USSA-a Patrick Riml.



Ovo nije prvi put da je Vonn izrazila želju da se takmiči s muškarcima. Prije pet godina FIS je odbio sličan prijedlog navodeći kao objašnjenje za svoju odluku zabranu o mješovitim utrkama.



Amerikanka godinama trenira s muškarcima iz drugih reprezentacija i prema neslužbenom mjerenjima brža je od mnogih.



"Znam da neću pobijediti, ali bih voljela pokušati. Željela bih pobijediti neke dečke i onda reći zbogom", izjavila je Vonn za Denver Post.



Amerikanka u karijeri ima 77 pobjeda u Svjetskom kupu i 130 pobjedničkih postolja. Olimpijska je pobjednica u spustu 2010. u Vancouveru, a na istim igrama je osvojila i bronzu u superveleslalomu. U Lake Louiseu je pobijedila čak 14 puta.



Ona je jedna od šest skijašica koja je ostvarila pobjede u Svjetskom kupu u svih pet disciplina alpskog skijanja: u spustu, super-G-ju, veleslalomu, slalomu i super kombinaciji. To je uspjelo i Šveđankama Anji Parson i Pernilli Wiberg, Austrijanki Petri Kronberger, Slovenki Tini Maze i Hrvatici Janici Kostelić.