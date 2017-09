Lindsey Vonn se želi takmičiti sa skijašima u spustu

Foto: EPA-EFE

Američka skijaška i snowboard federacija (USSA) će sljedeće sedmice podnijeti službeni zahtjev Međunarodnoj skijaškoj federaciji (FIS) da se omogući Lindsey Vonn takmičenje u muškoj konkurenciji u spustu u Svjetskom kupu sljedeće sezone.

Ako bude prihvaćen taj zahtjev Vonn, najtrofejnija skijašica u američkoj historiji sa 77 pobjeda i 130 pobjedničkih postolja, takmičit će se sa skijašima zadnji vikend u novembru 2018. u Lake Louiseu, jedinom kanadskom skijalištu u sklopu Svjetskog kupa gdje je Amerikanka do sada upisala 14 od rekordnih 39 pobjeda u toj disciplini, piše The Guardian.



USSA namjerava podnijeti zahtjev na predsezonskom sastanku FIS-a sljedeće sedmice u Zuerichu.



"Sve pojedinosti nisu poznate, ali ovo je sigurno tema oko koje su FIS-ovi dužnosnici podijeljeni", stoji u saopćenju FIS-a.



Nije prvi put da je Vonn izrazila želju da se takmiči s muškarcima. Prije pet godina FIS je odbio sličan prijedlog navodeći kao objašnjenje za svoju odluku zabranu o mješovitim utrkama.



Direktor ženskih utrka u FIS-u Atle Skaardal ovo je ljeto izrazio oklijevanje, kazavši kako bi bilo "vrlo teško organizirati takav izazov".



"Težak je izazov pronaći razuman način organiziranja takve utrke jer moramo imati ista prava za svakoga", izjavio je Skaardal u junu.



"Znači, ako ženama bude dopušteno da se takmču s muškarcima, također će biti potrebno odobriti muškarcima da se takmiče sa ženama, a nisam siguran da je to pravac u kojem želimo ići", dodao je.



Vonn, koja će u oktobru navršiti 33 godine, prošle je godine izjavila da bi voljela "pobijediti neke dečke i onda reći zbogom" u svojoj zadnjoj sezoni prije nego se oprosti od takmičarskog skijanja.



"Znam da neću pobijediti, ali bih voljela imati priliku pokušati", izjavila je Vonn za Denver Post početkom ove godine.



"Mislim da sam ostvarila dosta pobjeda u Svjetskom kupu gdje bih trebala uživati toliko poštovanja da mi se omogući ta prilika", dodala je.



Vonn, koja se trenutno priprema za Zimske olimpijske igre u Pyeongchang nakon što je u novembru prošle godine slomila ruku, najavila je da se namjerava penzionisati po završetku skijaške sezone 2018./19.



Ona je jedna od šest skijašica koja je ostvarila pobjede u Svjetskom kupu u svih pet disciplina alpskog skijanja: u spustu, super-G-ju, veleslalomu, slalomu i super kombinaciji.