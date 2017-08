Svetlana Kitić u Doboju: Ne znam da li sam igrala rukomet živeći ili sam živjela igrajući

Foto: SRNA

U Doboju je večeras promovisana knjiga Svetlane Vujčić o najboljoj rukometašici svijeta svih vremena Svetlani Kitić.

Promociji je prisustvovala i Kitić, koja je istakla da je put do sportskog vrha i težak i lak, ali da treba imati san i cilj.



"U sportu treba imati strasti i ljubavi jer oni izvlače ono najbolje kada nešto ne možete", poručila je Kitić.



Ona je navela da je autorica knjige Svetlana Vujčić njena dugogodišnja prijateljica i saigračica iz Radničkog, pokušala da prikaže i njenu drugu stranu koja nije sportska.



"Knjiga je napisana veoma iskreno i na način da se gubi granica između Cece kao žene ili kao rukometašice. To je prosto negdje isprepleteno. Ne znam da li sam igrala rukomet živeći ili sam živjela igrajući rukomet", rekla je.



Knjiga "Ceca - priča o Svetlani Kitić" promovisana je u Umjetničkoj galeriji Centra za kulturu i obrazovanje Doboj u okviru 49. međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona "Doboj 2017", koji je danas svečano otvorila Kitićeva.



Svetlana Kitić je rođena 7. juna 1960. godine u Tuzli, odakle je i počela njena životna i sportska priča.



Godine 2010. zlatna olimpijka iz Los Angelesa i srebrna iz Moskve proglašena je najboljom rukometašicom svih vremena u izboru posjetilaca službene internetske stranice Međunarodne rukometne federacije (IHF).



Kitić je 1988. godine bila proglašena najboljom svjetskom rukometašicom.



Nastupala je i za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a od 2006. pa do 2008. godine je obavljala dužnost sportske direktorice ženske rukometne reprezentacije BiH.