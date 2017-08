RK Bosna Centrotrans Visoko pripreme nastavlja na Jahorini

Foto: RK Bosna Visoko

Nakon sedam dana priprema u Visokom rukometaši Bosne Centrotrans otputovali su jutros na Jahorinu, gdje će boraviti do nedjelje 19. augusta, saopćeno je iz kluba.

Pod palicom novog trenera Dragana Zovke ekipa je obavila fizički dio priprema, a na Jahorini će krenuti rad s loptom.



"Za razliku od drugih ekipa krenuli smo malo kasnije i sedmica iza nas je samo priprema za ono što treba da radimo na Jahorini. Na Jahorini ćemo ponajviše raditi na koheziji ekipe, ali i na taktici, kojoj će biti posvećeni popodnevni treninzi. Radit ćemo na postavci igre, a to znači da ćemo se truditi da svaki igrač dobije svoju ulogu u timu. Vježbat ćemo osnovno odbranu, ali i neke druge vidove odbrana, kao i trčanje kontri, kao i sprečavanje kontri protivnika. Izabrali smo jedan drugačiji način rada i postoji mogućnost od pretreniranosti ili nedoreniranosti", govori trener Zovko.



On dodaje da će uskoro izvršiti selekciju igrača.



"Drugi razlog zašto smo krenuli kasnije je da igrači pokažu veću želju za dokazivanjem, a za sada s tim stvarno nemamo problema. Skupili smo veliki broj igrača i u jednom momentu ih je bilo 28, pa će se izvršiti selekcija, prirordna naravno, jer ne mogu svi izdržati ovaj ritam. Kada imate igrače koji su željni rada, a promijenite im sistem, postoji mogućnost da dođe do zasićenja. Nije ovo više trening da igrač kaže da ne može i stane, sada je stanje takvo ili možeš ili ne možeš, pa zbog toga dobijamo tu prirodnu selekciju. Postoje kriterijumi, ljestvica je visoko podignuta, dobro se radi i već sada je počelo da se između njih kristališe stanje", rekao je.



Za Zovku je najvažnije od svega u ovom trenutku to što nema povreda u timu.



"Talenat i rad ovih visočkih igrača, te iskustvo Adnana Harmandića i Ivana Divkovića, malo znanje mog stručnog štaba i mene, volja uprave će dati snage da odvedemo ovaj brod u jednu sigurnu luku. Cijela priča će zavisiti od toga koji je brod brži, a tu mislim na Konjuh, Izviđač i ostale, jer svi imaju želje i svi bi htjeli da budu prvi, što je lijepo jer se zato i takmičimo. Za nas je najbitnije u svemo ovome da nema povrijeđenih", rekao je Zovko i potom dodao da se odlično osjeća u Visokom, gdje je odlično primljen.



Nakon povratka s Jahorine ekipa će početi i sa odigravanjem prijateljskih utakmica, a raspored mečeva i biranje protivnika zavisit će od žrijebanja za Premijer ligu, koje će se održati u subotu u Doboju.