U Goraždu je obilježeno 60 godina rukometa, a dvoranom "Mirsad Hurić" koja nosi ime po jednom od slavnih goraždanskih "Dječaka sa Drine" kako su ih zvali, defilirale su generacije sportista, od onih najmlađih iz škole rukometa do veterana koji su već odavno skinuli dresove ali se rado vraćaju rukometnim terenima.

O dugoj rukometnoj tradiciji u ovom gradu od sada svjedoči i monografija čiji je autor također rukometaš Nazif Homoraš a čija je promocija priređena upravo u povodu značajnog rukometnog jubileja.



Prikazan je i dokumentarani film "Dječaci sa Drine" autora Muhameda Bajrovića u produkciji RTV BPK Goražde. Trebalo je proći 60 godina da se na ovaj način dokumentuju uspomene na slavna vremena goraždanskog rukometa, od 1957. godine kada je osnovan RK Radnički do danas.



"Nije bilo jednostavno prikupiti fotografije i prirediti ovo, koristili smo sve moguće i nemoguće načine komunikacije i ovo je, nadam se, tek početak jedne ozbiljne priče o monografiji sa svim podacima, imenima, uspjesima i utakmicama. Bilo je krajnje vrijeme da skupimo sve na jedno mjesto", kaže Nazif Homoraš, dodajući da su mu je u radu pomoglo bezbroj ljudi, do onih koji su danima pokušavali prepoznati sva lica na fotografijama.



MRK Goražde i Udruženje rukometnih veterana "Radnički - Goražde" 1957. organizatori su događaja koji je po prvi put okupio skoro sve generacije rukometaša i njihovu vjernu publiku, po kojoj je Goražde prepoznatljivo i van granica BIH.



Kroz klub su do danas prošle hiljade igrača a mnogi od njih ostavili su neizbrisiv trag u ovom sportu. Samo neki od primjera su da je Radnički imao i tri učesnika Olimpijskih igara. Predrag Timko je to bio u Montrealu 1976. godine a Enver Koso i Goran Nerić u Moskvi 1980. godine.



Koso je nastupajući za tadašnju reprezentaciju Jugoslavije prvi na svijetu počeo primjenjivati šut popularno nazvan "šaraf".



Goraždanin Senjanin Maglajlija bio je kapiten reprezentacije BiH rekordnih sedam godina. Iako živi u Zagrebu, svakog ljeta provede dio vremena u rodnom gradu.



"Milion uspomena evociramo, vidimo dosta ljudi koji žive vani. Rukomet je specifičan sport, to su geni. Goražde ima tu priču u svijetu i mi koji živimo vani konstantno i promovišemo ovaj grad", kaže Maglajlija koji je svojim sugrađanima donosio mnogo radosti dok je igrao na rukometnim terenima.



Najveći uspjeh ovog kluba je omladinska titula prvaka Jugoslavije iz 1975. godine, kao i tutula osvajača Kupa BiH iz 2012. godine.