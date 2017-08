Zijad Švrakić će voditi Sarajevo na gostovanju u Banjoj Luci

Nogometaše Sarajeva na gostovanju u Banjoj Luci u nedjelju vodit će Zijad Švrakić, saznaje Klix.ba.

Iz Titove 38b najavili da će nasljednik Senada Repuha, sa kojim je jučer i zvanično raskinuta saradnja, biti imenovan do kraja ove sedmice, a kandidati su Thomas Brdarić i Husref Musemić , no ko god postane novi trener Bordo tima, on neće sjediti na klupi u šestom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine ukoliko ne dođe do nekih nepredviđenih promjena.Sarajevo će na gostovanju kod Borca sa klupe voditi Švrakić, koji je sezonu počeo kao pomoćnik Mehmeda Janjoša, a potom i Senada Repuha.Na taj način Sarajevo će postati vjerovatno jedini klub u historiji kojeg su u razmaku od samo mjesec dana vodila tri trenera iz istog stručnog štaba.Nakon šestog kola Premijer lige BiH uslijedit će pauza zbog utakmica reprezentacije BiH u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Kipra (31. august) i Gibraltara (3. septembar).Sarajevo utakmicu sedmog kola igra 9. septembra protiv Viteza na stadionu "Asim Ferhatović Hase", što će biti i debi na klupi novog stratega Bordo tima.