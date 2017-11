Reprezentacija Švicarske pobijedila je u Belfastu u prvoj utakmici baraža za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Rusiji naredne godine selekciju Sjeverne Irske rezultatom 1:0.

Tako su Švicarci opravdali ulogu favorita na papiru, dok su Irci malo pružili u odnosu na to da su u više navrata pokazali da ih se unaprijed ne smije otpisati.



Gledaoci na Windsor Parku nisu mnogo vidjeli u prvom poluvremenu, a niti jedna ekipa nije uspjela napraviti konkretnu priliku za postizanje gola.



Švicarci su djelovali bolje, imali su veći posjed lopte, uputili su više šuteva ka golu McGoverna, ali sve to nije bilo dovoljno za promjenu rezultata u prvom poluvremenu.







Ekipa našeg Vladimira Petkovića je u nastavku krenula još ofanzivnije, a već u prvoj minuti Shaqiri je uputio udarac malo iznad prečke.



Novu šansu imao je Seferović devet minuta kasnije, a u sljedećem napadu Evans je igrao rukom u svom šesnaestercu pa je Švicarska dobila penal.



Rodriguez je mirno realizirao udarac s bijele tačke prezicnim šutem za vodstvo gostiju i, ispostavit će se, konačan rezultat.



Do kraja meča nije bilo promjena pa je Švicarska ostvarila važnu pobjedu uoči revanša, koji se igra u nedjelju od 18 sati.