Večerašnjim susretima u grupama G, H i I završeno je četvrto kolo Evropske lige, a ukupno je postignuto 15 pogodaka, od čega čak sedam u Kelnu.

Grupa G

Grupa H

Grupa I

Susret u Bukureštu završen je bez pobjednika. Vodeći pogodak na meču postigao je Coman koji je u 31. minuti doveo ekipu iz Bukurešta u vodstvo, ali je samo šest minuta kasnije Sahar pogodio za 1:1.Pitanje pobjednika je bilo riješeno već u prvom poluvremenu kada je češka ekipa vodila rezultatom 3:1. Krmenčik je postigao dva pogotka (4. i 19.), a Horava je dodao jedan (45.), dok je na drugoj strani pogodio Mariani (15.). Četvrti pogodak za Plzen postigao je Čermak u 57. minuti.Arsenal je izveo rezervni sastav sa nekolicinom neiskusnih igrača, te je Zvezda to iskoristila i došla do boda. Obje ekipe su imale po nekoliko prilika, ali mreže su na Emiratesu mirovale.U veoma uzbudljivom meču na RheinEnergieStadionu viđeno je pet pogodaka i dva preokreta. Zoller je doveo Köln u vodstvo u 16. minuti, a potom su Milunović u 31. i Signevil u 33. preokrenuli rezultat. Na 2:2 je izjednačio Osako u 54. minuti, a pogodak za 3:2 postigao je Guirassy u 63. minuti. Konačnih 5:2 postavili su Osako svojim drugim pogotkom u 82. minuti i Jojić u posljednjoj minuti.Marseille je odigrao još jedan dosadan meč u kojem nije bilo previše prilika, a domaćin je do tri boda stigao u samom finišu meča kada je Hurtado pogodio u 80. minuti susreta.Salzburg je dominirao od početka susreta, a gosti su se uspjeli odbraniti i osvojiti jedan bod koji ih ostavlja u utrci za plasman dalje. Deni Milošević je igrao u redovima gostiju do 89. minute kada ga je zamijenio Findikli.