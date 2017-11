Večerašnjim susretima kompletirano je četvrto kolo Evropske lige u grupama A, B i C. Na šest utakmice postignuto je ukupno 10 pogodaka.

Večerašnjim susretima kompletirano je četvrto kolo Evropske lige u grupama A, B i C. Na šest utakmice postignuto je ukupno 10 pogodaka.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Nogometaši Astane pobijedili su na Netanya stadionu ekipu Maccabija rezultatom 1:0. Izraelci su imali apsolutnu dominaciju u prvom poluvremenu, ali najviše zahvaljujući golmanu Ericu nisu uspjeli doći do gola. Kazna je uslijedila u 57. minuti kada je Twumasi na asistenciju Beysebekova donio Astani sva tri boda.Nogometaši Villarreala su upisali sva tri boda na gostovanju kod Slavije. Strijelac prvog gola bio je Bacca još u 15. minuti meča, a konačan rezultat postavio je Deli autogolom. Imala je Slavia nekoliko prilika do kraja meča da ublaži poraz, ali nisu uspjeli postići počasni gol.Partizan je upisao sigurnu pobjedu protiv Skenderbeua rezultatom 2:0. Nešto bolju igru u prvom poluvremenu Beograđani su krunisali golom Tošića šest minuta prije odlaska na odmor.U nastavku je viđen izjednačen nogomet, ali Partizan je i u takvom odnosu snaga uspio udvostručiti prednost preko Tawambe, kojem je asistirao Ožegović. Do kraja nije bilo promjena pa su domaći osvojili važna tri boda.Dynamo iz Kijeva ostvario je važnu pobjedu na gostovanju kod Young Boysa. U prvom poluvremenu su mreže mirovale, iako su Švicarci imali bezbroj dobrih šansi da dođu u vodstvo. U nastavku se omjer snaga promjenio, a rezultat svega bio je gol Buyalskyyja u 70. minuti na asistenciju Gonzaleza.Basaksehir i Hoffenheim su podijelili bodove odigravši neriješeno 1:1. U prvom poluvremenu mreže su mirovale iako je viđeno nekoliko dobrih prilika s obje strane. Hladan tuš za domaće navijače uslijedio je u drugoj minuti nastavka nakon što je Grillitsch pogodio na asistenciju Wagnera.Ni primljeni gol nije posebno razdrmao domaće pa promjene rezultata nije bilo sve do sudijske nadoknade kada je bh. reprezentativac Edin Višća postigao izjednačujući gol. Inače, Višća je od 62. minute igrao u redovima domaće ekipe.Nogometaši Ludogoretsa i Brage podijelili su bodove Razgradu odigravši neriješeno 1:1. Gosti u prvom poluvremenu nisu uputili niti jedan šut ka golu domaćih, dok su se Bugari dobro ispromašivali. Ipak, Ludogorets je u 68. minuti uspio slomiti otpor Portugalaca golom Marcelinha. Konačnih 1:1 postavio je Fransergio.