Premijer liga: Čelik uz veliku podršku s tribina želi srušiti lidera, Mladost dočekuje Slobodu

Nogometna Premijer liga BiH nastavlja se danas nakon pauze od tri mjeseca. Igraju se utakmice 19. kola i nude nekoliko zanimljivih okršaja. Četiri meča na programu su u subotu, dok su dva dvoboja u nedjelju.

Nogometna Premijer liga BiH nastavlja se danas nakon pauze od tri mjeseca. Igraju se utakmice 19. kola i nude nekoliko zanimljivih okršaja. Četiri meča na programu su u subotu, dok su dva dvoboja u nedjelju.

Tim sa Bilinog Polja vodit će borbu za goli život

Bitka za šestu poziciju

Nogomet je ponovo u prvom planu i bez obzira koliko neko bio više ili manje plaćen, koliko neko imao veće nogometno ime i iskustvo, svi se jednako žele dokazati i pobijediti. Derbijem današnjeg programa oktio se sudar Čelika i Zrinjskog na Bilinom Polju. Kada se pogleda tabela, onda je jasno da s te strane nije derbi. Ipak, tradicija klubova govori drugačije.Redizjanirani tim Zeničana u sjajnoj atmosferi dočekuje lidera na tabeli - mostarski Zrinjski. Izabranici Nedima Jusufbegovića pokušat će srušiti aktuelnog prvaka države. Pojačanja koja su stigla u nogometni grad mogu osigurati opstanak u elitnom razredu bh. nogometa."Ova utakmica je kao i svaka druga koja će biti u ovom dijelu prvenstva. Igramo protiv jednog izuzetno zahtjevnog protivnika, najboljeg u državi i svjesni smo da su oni favoriti. Mi imamo svoje kvalitete i vještine, a pobjeda je ono na što ćemo ići bez obzira na njihovu snagu i kvalitet", poručio je Jusufbegović.Domaći će nakon tri godine imati i podršku najvatrenijih navijača Robijaša. Oni optimističniji najavljuju da će na stadionu biti 10 hiljada gledatelja.Sve sugerira da Plemiće čeka težak zadatak u Zenici. No, prvi šef struke Ivica Barbarić vjeruje kako će njegovi izabranici osvojiti kompletan plijen."Protiv Čelika moramo osvojiti tri boda. Znamo da nas čeka pun stadion, ali to je stimulirajuće za obje ekipe. Čelik je dosta promijenio ekipu, ali na kraju je samo teren bitan. Naš cilj je odbrana titule", rekao je Barbarić koji u Zenici neće moći računati na povrijeđenog Tonćija Kukoča.Ekipi Mladost Doboj Kakanj na megdan stiže Sloboda. Jedan od najboljih bh. trenera Husref Musemić sa dosta uspjeha je vodio tuzlanski tim. Sada će biti na suprotnoj strani. Domaći sa optimizmom dočekuju ovaj okršaj."Sloboda je izuzetno kvalitetna ekipa. Tim se nije puno mijenjao u odnosu na jesenji dio prvenstva. Očekuje nas teška utakmica. Oni imaju svoje ambicije, da budu među prvih šest, ali i mi želimo pokazati da smo na pripremama dobro radili. Obzirom da će i teren biti težak pitanje je koliko će tu biti igre i koliko će protivnik to dozvoljavati. Na nama je da pružimo svoj maksimum i pokušamo ostvariti što bolji rezultat", kaže Musemić.Cilj tima sa Tušnja u naredna četiri kola jeste plasman u Ligu za prvaka, odnosno među šest najboljih ekipa. Kako sada stoje stvari borbu će voditi sa Širokim Brijegom."Dosta smo radili na promjeni koncepta, na ubrzanju igre. Želimo da i publici budemo interesantniji, pa smo se popunjavali ciljano. Svaka naredna utakmica je najvažnija, pa tako i ova s Mladosti'' smatra strateg Tuzlaka Vlado Jagodić.Radniku na noge dolazi posljednjeplasirani Olimpik. Tim iz Bijeljine nada se osvajanju nova tri boda. Trener ekipe iz Semberije Nebojša Milošević podvlači kako je zadovoljan urađenim na pripremama i kako vjeruje da će Radnik nastaviti sa dobrim rezultatim i na proljeće. S druge strane, Vukovi su promijenili ekipu koja ja nastupila u jesenjem dijelu sezone. Ambiciozna uprava kluba dovela je nekoliko iskusnih igrača koji će pokušati izboriti opstanak u društvu najboljih. Prvi ispit je u Bijeljini, a u svlačionici Olimpika vlada optimizam.Metalleghe će ugostiti i pokušati pobijediti Široki Brijeg. Izabranici Mate Neretljaka vodit će bitku za opstanak, dok tim sa Pecare želi plasman među šest najboljih ekipa. U prvom meču nastavka bit će važno ostvariti dobar rezultat koji bi donio optimizam i samopouzdanje pred nastavak sezone.Parovi i satnica:SubotaMladost – Sloboda 14:00 sati (prijenos na Moja TV)Radnik - Olimpik 14:00 satiMetalleghe - Široki Brijeg 14:30 satiČelik - Zrinjski 17:00 sati (prijenos na BHT1)NedjeljaSarajevo - Vitez 13:00 sati (prijenos na Arena Sport BiH)Krupa - Željezničar 14:30 sati (prijenos an Moja TV)