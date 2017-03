Sve utakmice 21. kola Premijer lige igraju se danas. Derbijem se okitio okršaj Sarajeva i Širokog Brijega na najvećem bh. stadionu. Tim sa Koševa želi nastaviti pobjednički niz kako bi ostao u utrci za Zrinjskim.

Tri boda donose injekciju samopouzdanja, potvrdu snage i nedvojbene poticaje

Za Olimpic nema puno filozofije, zanimljivo i u Bijeljini

U bordo svlačionici stanuje optimizam, a prvi šef struke Mehmed Janjoš vjeruje u novi uspjeh."Igramo važan susret u borbi za evropska takmičenja u kojem ćemo tražit što bolju igru i pobjedu. Svi igrači su spremni, nemamo povrijeđenih ni suspendovanih te su svi u kombinaciji za meč. Očekujem ofanzivnu igru gostiju jer su im potrebni bodovi za Ligu za prvaka. Ipak, uz pomoć naših navijača jednostavno ne možete da ne trčite i da se ne borite. Očekujem njihovu veliku podršku", naglasio je Mehmed Janjoš.Bez dvojbe, domaći će imati ogromnu podršku s tribina i očekuje se kako će igrači u bordo dresovima igrati do krajnjih granica svojih mogućnosti. Gosti na Koševu stižu sa mnogo samopuzdanja nakon pobjede nad Zrinjskim u Kupu BiH u gradu na Neretvi. Utakmica je posebna sama po sebi jer tri boda donose injekciju samopouzdanja, potvrdu snage i nedvojbene poticaje. No, prije svega važno je da bude istinski praznik nogometa.Metallehgeu na megdan u Banjoj Luci stiže Željezničar. Novajlija u ligi u dva proljetna kola uspio je pobijediti tim s Pecare u gradu na Vrbasu, a poraženi su u posljednjim trenucima meča na Tušnju od Slobode.Sve sugerira da su dobro radili na zimskoj pauzi i da Plave čeka teška utakmica. Izabranici Mate Neretljaka podvlače kako izuzetno respektuju tim sa Grbavice, ali da imaju svoje adute. Strateg Željezničara Slavko Petrović imao je samo riječi hvale za tim iz Jajca."Bitno je da osvojimo nova tri boda i tako ostanemo u igri na svim frontovima. Gledao sam Metalleghe uživo protiv Širokog Brijega i mogu reći da su me prijatno iznenadili. Nevjerovatno su se borili na terenu i zasluženo su pobijedili", rekao je Slavko Petrović.Željezničar će u Banjoj Luci imati podršku nekoliko stotina svojih navijača.Mladost Doboj Kakanj ugostit će aktuelnog lidera - Zrinjskog. Izabranici Husrefa Musemića prikazali su dobre partije u prethodnim utakmicama. Svi su željni viteškog nadmetanja, s ciljem da budu bolji, uspješniji. Tako će biti i u okršaju s Mostarcima. Plemići u Doboj pored Kaknja dolaze s namjerom da osvoje tri boda. Osim toga, pokušat će popraviti dojam nakon poraza od Širokog Brijega u Kupu BiH na svom terenu. Ivica Barbarić, trener Zrinjskog podvlači kako je Mladost izuzetno kvalitetna ekipa i da ih očekuje težak ispit.Za Olimpic nema puno filozofije u okršaju s Vitezom. Pobjeda se nameće kao imperativ, a Vukovima je ovo jedna od posljednjih prilika da trijumfom koliko toliko povećaju šanse za opstanak u društvu najboljih. Gosti na Otoci žele ostati neporaženi.Zanimljiva utakmica bit će i u Bijeljini gdje će Radnik ugostiti Slobodu. Domaći naglašavaju kako će dati sve od sebe kako bi osvojili kompletan plijen."Sloboda će u Bijeljinu doći odmornija od nas, na krilima pobjede izvojevane u 90. minutu. Mi imamo svoje adute, ali svaki susret sa Tuzlacima obiluje nepredvidivošću. Mi ćemo pružiti sve od sebe, kao i do sada", istakao je golman Radnika Mladen Lučić.Gosti sa Tušnja u Semberiju stižu s ciljem da odigraju ofanzivno i pokušaju osvojiti tri boda. Ostaje da vidimo hoće li to uspjeti.Krupi na noge dolazi Čelik. Domaći se bore za ulazak u Ligu 6, dok su ambicije gostiju iz Zenice opstanak u Premijer ligi. Bodovi su prijeko potrebni i jednima i drugima i stoga se očekuje zanimljiv meč.Sarajevo – Široki Brijeg 15:00 sati (prijenos na BHT1)Metallehge – Željezničar 15:00 sati (prijenos na Moja TV)Mladost DK- Zrinjski 15:00 sati (prijenos na Moja TV)Radnik – Sloboda 15:00 sati (prijenos na Arena Sport 4)Olimpic – Vitez 15:00 sati (prijenos na Arena Sport 1)Krupa – Čelik 15:00 sati