Pjanić: Odlično se razumijem s Dybalom, protiv Fiorentine želimo tri boda

Miralem Pjanić i Paulo Dybala (Foto: EPA)

Juventus će u nedjelju u 20. kolu talijanske Serije A biti gost Fiorentini, a bh. reprezentativac Miralem Pjanić nije krio respekt prema protivniku. Ipak, cilj Stare dame je pobjeda.

"Teško je igrati u Firenci, morat ćemo pružiti dobru partiju. U toj utakmici želimo osvojiti sva tri boda, znamo da se moramo boriti do kraja. Jasno nam je da će odlučivati detalji. Respektujemo protivnika, moramo biti skromni, ali iznad svega, želja nam je da osvojimo puni plijen", izjavio je Pjanić.



Trener Juventusa Massimiliano Allegri se žalio da njegova ekipa gubi intenzitet nakon što je zamalo prokockala pobjedu protiv Atalante u Kupu Italije.



"Moramo sačuvati koncenraciju, ovo se ne smije ponoviti. Utakmice moramo rješavati ranije. Idemo naprijed, radimo dobro i bilježimo dobre rezultate, ali još uvijek ima detalja koje trebamo ispraviti. Dosad je to tim uvijek uspijevao, tako da isto želimo i u narednim utakmicama", rekao je nogometaš Stare dame.



Pjanić je govorio i o saradnji s napadačem Paulom Dybalom. Naš reprezentativac je postigao tri gola i upisao tri asistencije u posljednjih osam utakmica, dok je Dybala pogađao u zadnje dvije utakmice.



"Cilj je da uvijek budemo između protivničkih linija. Tada imamo slobodu da pravimo kombinacije, mijenjamo pozicije i slično. Pronalazimo se veoma često na terenu, lakše je i ljepše igrati kad je on na terenu. Osim Dybale, Juventus ima još sjajnih igrača, svi poštujemo ono što trener želi. Pravim prostor za Dybalu, kao i on za mene. Kombinujemo i dobro se razumijemo pri kretanju na terenu", završio je Pjanić.