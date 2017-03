Petrović: Nisam u potpunosti zadovoljan, ali osvojena su veoma bitna tri boda

Foto: Arhiv/Klix.ba

Fudbaleri Željezničara savladali su danas u Banja Luci u okviru 21. kola Premijer lige BiH ekipu Metalleghea s minimalnih 1:0, trener Plavih poslije utakmice nije bio u potpunosti zadovoljan.

"Osvojili smo veoma bitna tri boda. Dominirali smo kompletnu utakmicu protiv protivnika koji je igrao masivno u odbrani. Nismo iskoristili penal koji smo trebali. Vjerovao sam u momke. Iako smo u sedmici imali tri teška susreta utakmice momci su dali sve od sebe i ja im čestitam. Po ovakvim terenima nije lako igrati jer nama sigurno odgovaraju bolji tereni. Vidjelo se to i u Turskoj. Sabiramo bodove i to je u suštini najbitnije", rekao je Petrović poručivši da će Željo ubrzo pronaći svoju igru za proljeće.



Trener Metalleghea Mato Neretljak čestitao je Željezničaru na pobjedi.



"Čestitao bih Želji na pobjedi, a svojim momcima na veoma dobro odigranoj utakmici. Da li smo od sebe sve što možemo. Čestitam i navijačima koji su nam pomogli i bodrili nas da uzmemom taj bod. Bili smo jako blizu. Ima i oni koje neću spomenuti, ali to je neka druga stvar", rekao je Neretljak aludirajući na sudijske odluke u ovom meču.