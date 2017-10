Nogometaši Napolija igraju savršeno ove sezone. U osmom kolu italijanske Serie A upisali su i osmu pobjedu slavivši na gostovanju kod Rome na Olimpicu rezultatom 1:0.

Nogometaši Napolija igraju savršeno ove sezone. U osmom kolu italijanske Serie A upisali su i osmu pobjedu slavivši na gostovanju kod Rome na Olimpicu rezultatom 1:0.

Nogometaši Rome su bili neprepoznatljivi u ovom susretu. Za 90 minuta su uputili samo dva šuta u okvir gola gostiju, te je Reina bio skoro pa nezaposlen.S druge strane Napoli je od početka krenuo napadački, a već u 20. minuti im se taj pristup isplatio kada je Insigne na sretan način došao do lopte u kaznenom prostoru Rome, te je rutinski matirao Alissona za 1:0.Napoli je i u nastavku susreta imao nekoliko odličnih prilika, ali je brazilski golman uspješno čuvao svoju mrežu.Prvi šut u okvir protivničkog gola Rimljani su uputili u 72. minuti kada je Fazio pokušao glavom, ali je Reina bio siguran.Edin Džeko je odigrao svih 90 minuta u dresu Rome tokom kojih je imao samo jedan udarac i to u 84. minuti kada je nakon ubačaja glavom uzdrmao prečku.Posljednju priliku na meču Roma je imala u 90+5. minuti kada je šutirao Under, ali je Reina bez problema uhvatio loptu.