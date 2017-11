Liga prvaka / Napoli pod imperativom pobjede protiv Cityja, Tottenham na Wembleyju dočekuje Real Madrid

Paris Saint-Germain i Bayern Minhen su prve dvije ekipe koje su izborile plasman u osminu finala Lige prvaka ove sezone, a večeras im se mogu pridružiti Manchester City, Bešiktaš, Tottenham i Real Madrid, timovi koji u terminima od 18:00 i 20:45 sati igraju utakmice 4. kola grupne faze ovog elitnog takmičenja u grupama E, F, G i H.

Prvih osam utakmica 4. kola donijelo je nekoliko iznenađenja poput novog remija Atletico Madrida i Qarabaga, ovaj put u Madridu. Atletico je tako svoje šanse za plasmanom u nokaut fazu sve na minimum.



Veliki rezultat napravila je Roma koja je rezultatom 3:0 na svom Olimpicu savladala Chelsea, a stopostotan učinak i nakon ovog kola ima Manchester United koji je na Old Traffordu savladao Benficu (2:0).



Od bh. fudbalera šansu da večeras nastupi ima Jasmin Mešanović, igrač koji je protekle sezone igrao BHT Premijer ligu večeras bi mogao zaigrati na kultnom Anfieldu.



Grupa E



Liverpool - Maribor (20:45 sati)



U ovoj grupi stvari su još itekako otvorene, a jedino što bi moglo biti sigurno nakon ovog kola je da Maribor može izgubiti sve šanse za osvajanjem jednog od prva dva mjesta ukoliko večears izgubi te ukoliko pri tome Spartak Moskva savlada Sevillu.



Liverpool bi uz pobjedu stigao jako blizu plasmana u nokaut fazu. Sve drugo osim pobjede Redsa bila bi senzacija.



Sevilla - Spartak Moskva (20:45 sati)



Spartak je u Rusiji pregazio Sevillu (5:1) koja večeras ne smije pomišljati na poraz, ali ni remi je ne smije zadovoljiti, jer bi onda skoro sigurno kasnije morala savladati Liverpool na domaćem terenu.



1. Liverpool 5

2. Spartak Moskva 5

3. Sevilla 4

4. Maribor 1



Grupa F



Napoli - Manchester City (20:45 sati)



Manchester City za plasman u osminu finala treba izbjeći samo poraz, a Napoli je svjestan da već večeras svoje šanse za plasmanom u nokaut fazu može svesti na minimum ukoliko izgubi.



Naplolitanci su i dalje neporaženi u Seriji A i odigrali su jako dobar meč na Etihadu protiv Cityja gdje su poraženi rezultatom 2:1. City je na Etihadu dominirao u prvih pola sata igre, a kasnije se ekipa Mauricija Sarrija otvorila i mogla je doći do boda. Večeras mora ići na pobjedu.



Šahtar - Feyenoord (20:45 sati)



Feyenoord gubi sve šanse za plasmanom u nokaut fazu ukoliko ne pobijedi, a Šahtar je izraziti favorit, posebno nakon pobjede u Rotterdamu rezultatom 2:1. Ukrajinski tim bi u slučaju pobjede u ovom meču i eventualnog poraza Napolija od Cityja bio na pragu plasmana u osminu finala.



1. Manchester City 6

2. Šahtar 6

3. Napoli 3

4. Feyenoord 0



Grupa G



Bešiktaš - Monaco (18:00 sati)



Bešiktaš će izboriti plasman u osminu finala ukoliko pobijedi, odnosno ukoliko izvuče remi te da pri tome Leipzig pobijedi.



Monaco nakon prošle sezone u kojoj je igrao polufinale ovog takmičenja sada ima jako nezahvalnu situaciju i jako su male šanse da izbori osminu finala.



Porto - RB Leipzig (20:45 sati)



Leipzig je u prošlom kolu na domaćem terenu pobijedio Porto i tako upisao svoju prvu pobjedu u ovom takmičenju, a večeras bi mu bod mnogo značio. U ovoj grupi će se, kako stvari stoje, najveća borba voditi za osvajanje drugog mjesta.



1. Bešiktaš 9

2. RB Leipzig 4

3. Porto 3

4. Monaco 1



Grupa H



Tottenham - Real Madrid (20:45 sati)



Tottenham i Real Madrid mogu izboriti plasman u osminu finala ukoliko večeras ostvare pobjedu, a taj podatak bi mogao mnogo utjecati na ljepotu utakmice koja se igra na jednom od najljepših stadiona svijeta Wembleyju. Istina, oba tima mogu dalje i u slučaju remija, ali ako pri tome novi remi upišu Borussija Dortmund i APOEL.



Londonski tim je remijem u Madridu (1:1) pokazao da je konačno spreman i za prave rezultate u Evropi, a trener Pijetlova Mauricio Pochettino se nada da će Harry Kane smoći snage da zaigra protiv Galacticosa.



Kane je propustio ligaški derbi prošlog vikenda u kojem je Tottenham na Old Traffordu poražen od Manchester Uniteda (1:0). Dok taj poraz nije iznenađenje, prava je senzacija bio poraz Reala od Girone u gostima (2:1).



Borussia Dortmund - APOEL (20:45 sati)



Dortmund i APOEL gube sve šanse za plasmanom u nokaut fazu Lige prvaka ukoliko večeras upišu remi te ukoliko remi bude zabilježen i na Wembleyju.



Ekipa iz Dortmunda je u prošlom kolu razočarala i time svoju borbu za plasman u osminu finala mnogo smanjila.



1. Real Madrid 7

2. Tottenham 7

3. Borussia Dortmund 1

4. APOEL 1