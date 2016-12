Mourinho: Pogba je najbolji veznjak svijeta, Ibrahimović je bolji sada nego što je bio u Interu

Trener Manchester Uniteda Jose Mourinho smatra da je Paul Pogba već sada najbolji veznjak svijeta, a očekuje da će biti još bolji naredne sezone. Za Zlatana Ibrahimovića je kazao da je bolji sada nego u vremenu dok ga je trenirao u Interu.

Foto: EPA

Pogba je ovog ljeta za rekordnih 105 miliona eura stigao iz Juventusa u Manchester United. Njegov san je osvojiti Zlatnu loptu namijenjenu najboljem igraču svijeta, a Mourinho vjeruje da Francuz može uspjeti u tome, ali ako se način biranja najboljeg igrača svijeta promijeni. Mourinho je pohvalio i Pogbinog agenta Mina Raiolu jer "traži puno od Pogbe".



U ovoj sezoni Pogba je nastupio u 24 utakmice za United pri čemu je postigao pet golova i upisao četiri asistencije.



"U ovom trenutku ako nisi golgeter onda ne možeš osvojiti Zlatnu loptu. Ali ako se promijeni ta percepcija, Paul može osvojiti Zlatnu loptu, jer on nije golgeter. On je veznjak koji će postizati više i više golova, jer mislim da ima uslove da postiže golove. On je, po mom mišljenju, najbolji veznjak svijeta. Mlad je, treba još napredovati, želi još napredovati, što je još bolje. Ima sjajnog agenta jer on traži mnogo od igrača. Paul ima sve oko sebe da postane velik. Premiership je veoma težak, a on radi više nego dobro. Mislim da će naredna sezona za njega biti vrh", kazao je Mourinho.



Govoreći o Zlatanu Ibrahimoviću Mourinho je kazao da je 35-godišnji Šveđanin bolji sada nego u periodu kada ga je Mourinho u sezoni 2008/09. trenirao u Interu.



"Trenirao sam Ibrahimovića dok je imao oko 26 godina. Sada ga imam u posljednjem periodu njegove karijere. I ja biram ovog sada igrača u odnosu na onog što sam imao u Interu tako da ako želi igrati za mene još dvije, tri godine nema problema", poručio je Mourinho.



Ibrahimović je za United upisao 26 nastupa u kojima je postigao 17 golova i dodao pet asistencija.