Marcelo Brozović u januaru ponovo na tržištu

Marcelo Brozović (Foto: EPA)

Hrvatski reprezentativac i nogometaš Intera Marcelo Brozović ponovo će biti na tržištu dostupnih nogometaša u januaru.

Corriere dello Sport piše da je Inter spreman u januaru prodati svog nogometaša kako bi skupio novac za novog defanzivca. Brozović se povezivao s Juventusom, Arsenalom, Manchester Unitedom i Chelseajem, no, dogovor nije postignut.



Hrvatski internacionalac je glavni igrač koji bi mogao biti žrtvovan kako bi Inter došao do novca za kupovinu stopera. On nije prvi izbor u planovima trenera Intera Luciana Spallettija, tako da ne može očekivati veliku minutažu.



Dvadesetčetverogodišnji veznjak je u 26 utakmica za Hrvatsku postigao šest golova.



Inter je ljeto proveo tražeći pojačanja u odbrani, ali u tome nije uspio jer zbog visokih cijena Eliaquima Mangale (Manchester City) i Shkodrana Mustafija (Arsenal).