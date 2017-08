Mamić nakon ranjavanja napustio bolnicu i otputovao u Zagreb

Foto: tomislavnews/Facebook

Nakon što je jutros ranjen u Tomislavgradu, savjetnik GNK Dinamo Zdravko Mamić se nakon ukazane ljekarske pomoći zaputio u Zagreb, piše Jutarnji hr.

Na Mamića je danas u mjestu Zidine kod Tomislavgrada pucao nepoznat muškarac koji je pobjegao s mjesta događaja. Savjetnik Dinama je zadobio prostrelnu ranu desne natkoljenice, a ljekarska pomoć mu je ukazana u Domu zdravlja u Tomislavgradu.



Rana je sanirana i nije opasna po život pa je Mamić zahtijevao da napusti bolnicu. On je svega nekoliko sati nakon ranjavanja otputovao u Zagreb.



Navodno, ljekari su ga željeli poslati u KBC Split, no, on je to odbio te se odlučio na povratak u glavni grad Hrvatske.



Podsjetimo, u Tomislavgrad je stigao kako bi obilježio godišnjicu smrti svog oca.