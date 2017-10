Koga simpatiše Kim Jong-un: Navija za Manchester United, gledao utakmice na San Siru

Kim Jong-un (Foto: EPA-EFE)

U razgovoru za britanski The Sun italijanski senator Antonio Razzi otkrio je da vrhovni vođa Sjeverne Koreje Kim Jong-un prati fudbal te da je navijač Manchester Uniteda.

Senator Razzi poprilično je blizak s vođom Sjeverne Koreje te je u razgovoru za britanski medij otkrio da Kim Jong-un voli fudbalske majstore i dodao je kako ne propušta velike turnire.



"Da li je Kim poput Erica Cantone ili recimo Zlatana Ibrahimovića? Ne, jednostavno je Kim. On je jedinstven. Što se tiče svjetskih klubova, simpatiše Manchester United, a voli vidjeti fudbalske majstore te ne propušta velike turnire", rekao je Razzi.



Dok je studirao u Švicarskoj, Kim Jong-un često je gledao i italijanske klubove, a želja mu je da se što više igrača iz Sjeverne Koreje probije do najjačih evropskih liga.



"U vrijeme dok je studirao u Švicarskoj, on je stalno pratio utakmice na San Siru kada su igrali Milan ili Inter. Njegova želja je da što veći broj igrača iz Sjeverne Koreje igra u najjačim evropskim ligama, a san mu je da neke od njih vidi u Premiershipu", dodaje Razzi.



Vrhovni vođa Sjeverne Koreje ne krije da voli Manchester United, a prije nekoliko godina poručio je kako cijela Sjeverna Koreja treba navijati za klub s Old Trafforda. Ipak, i pored te želje, građani ove države nemaju dozvolu za praćenje Premiershipa, u njihovoj zemlji prenosi se samo Bundesliga.