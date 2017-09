Evropski klasik između Barcelone i Juventusa na Nou Campu centralni je događaj prve noći nove sezone 2017/18. Lige prvaka, njenog 26. izdanja pod novim imenom, odnosno 63. izdanja od nastanka Evropskog kupa. Spektakl na startu odlična je uvertira za još jednu utrku od koje fudbalski svijet ponovo ima velika očekivanja.

Evropski klasik između Barcelone i Juventusa na Nou Campu centralni je događaj prve noći nove sezone 2017/18. Lige prvaka, njenog 26. izdanja pod novim imenom, odnosno 63. izdanja od nastanka Evropskog kupa. Spektakl na startu odlična je uvertira za još jednu utrku od koje fudbalski svijet ponovo ima velika očekivanja.