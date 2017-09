Atletico Madrid će prvi put u Ligi prvaka zaigrati na novom stadionu Metropolitanu, a u goste mu dolazi engleski prvak Chelsea. Bit će to jedan od dva centralna događaja 2. kola Lige prvaka u grupama A, B, C i D, jer ogromnu pažnju privlači i susret Paris Saint-Germaina i Bayern Minhena. Oba meča počinju u 20:45 sati.

Messi traži 100. pogodak

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Fanovi Lige prvaka mogli su vidjeti 23 pogotka tokom sinoćnjih osam mečeva u grupama E, F, G i H, a glavne uloge na pozornicama pokupili su Cristiano Ronaldo koji je s dva gola bio junak pobjede Real Madrida nad Borussijom u Dortmundu (3:1) i Harry Kane koji je upisao svoj prvi hat-trick u ovom takmičenju i tako donio gostujuću pobjedu Tottenhamu nad APOEL-om (3:0).Večerašnji okršaji počinju u 18:00 sati kada će početi meč između Qarabaga i Rome, dok će preostalih sedam mečeva početi u 20:45 sati.Već smo naveli koja dva meča privlače posebnu pažnju, a vrijedi napomenuti da je Atleticov novi stadion, čija ćemo svjetla večeras prvi put gledati u Ligi prvaka, ujedno izabran i za stadion koji će biti domaćin finala Lige prvaka 1. juna 2019. godine. Podsjetimo, tačka na ovu sezonu bit će stavljena na Olimpijskom stadionu u Kijevu gdje će se 26. maja 2018. godine odigrati finale.Još jedna zanimljivost vezuje se za večerašnje okršaje, a to je podatak da bi Leo Messi, u slučaju da postigne gol protiv Sportinga u Lisabonu, stigao do brojke od 100 golova u svim UEFA-inim klupskim takmičenjima. Tu brojku prešao je samo Cristiano Ronaldo koji je sinoć stigao do 112. pogotka u svim UEFA-inim klupskim takmičenjima.Od bosanskohercegovačkih fudbalera nastup je sinoć upisao Jasmin Mešanović koji je od 88. minute zaigrao za Maribor u porazu od Seville rezultatom 3:0. Večeras će zaigrati preostala četiri bh. fudbalera u ovom takmičenju: Edin Džeko (Roma), Miralem Pjanić (Juventus), Jozo Šimunović (Celtic) i Ibrahim Šehić (Qarabag).CSKA je u 1. kolu u gostima savladala Benficu rezultatom 2:1, što je sjajan rezultat za Ruse koji su tako znatno povećali svoje šanse za plasman u osminu finala, ali večeras je pred njima težak zadatak, jer dolazi United koji je u 1. kolu kod kuće savladao Basel (3:0) i koji ne zna za poraz u posljednjih osam od ukupno devet odigranih utakmica ove sezone. Jedini poraz ekipa Josea Mourinha upisala je u prvom zvaničnom nastupu ove sezone kada je u evropskom Super kupu rezultatom 2:1 poražena od Real Madrida.Ruski tim je u posljednjih šest takmičarskih utakmica upisao tri pobjede, remi i dva poraza te se ne može pohvaliti svojom formom zbog koje je trenutno na skromnom četvrtom mjestu u domaćem prvenstvu.Ekipa Josea Mourinha je druga u Premiershipu, a teškom mukom je stigla do pobjede u posljednjem meču u kojem je minimalnim rezultatom 1:0 u gostima savladala Southampton. Ni u Moskvi neće biti lako, jer pored Paula Pogbe, koji se povrijedio protiv Basela, večeras neće biti Marouanea Fellainija, Michaela Carricka i Phila Jonesa.Viktor Goncharenko, kako sada stvari stoje, neće imati problema sa sastavljanjem tima, jer su mu uglavnom svi igrači na raspolaganju.Basel i Benfica znaju da im je ovaj meč od velikog značaja pošto su u 1. kolu oba tima upisala poraze. I dok je za Basel poraz od Uniteda bio očekivan, Benfica je borbu za osminu finala uveliko zakomplikovala, jer je poražena kod kuće od CSKA Moskve.Oba tima u meč ulaze s lošom formom. Basel je u posljednjih pet takmičarskih mečeva upisao čak tri poraza te dvije pobjede, dok je Benfica u istom broju mečeva upisala po dva poraza i remija.U sudaru timova koji će se skoro sigurno boriti za treće mjesto u grupi možemo očekivati veliku borbu, a razlog za veće samopouzdanje ima Celtic koji je u ovoj sezoni u 13 takmičarskih mečeva upisao 10 pobjeda, remi i dva poraza - kod kuće od PSG-a u 1. kolu i od Astane u gostima u uzvratu play offa za Ligu prvaka.Anderlecht u posljednje četiri utakmice u svim takmičenjima ima poraz, remi i dvije pobjede, a trenutno se nalazi na sedmom mjestu u belgijskom prvenstvu, što je ispod očekivanja ovog kluba.Škotski tim, u kojem nastupa novi bh. reprezentativac Jozo Šimunović, dolazi s nizom od tri uzastopne pobjede i zauzima prvo mjesto u domaćem prvenstvu u kojem brani titulu prvaka.U velikom okršaju na Parku Prinčeva PSG će imati veliki motiv da u prvom pravom ispitu u ovoj sezoni pokaže koliko je snažan. Nakon dolazaka Neymara i Kyliana Mbappea tim iz Pariza je automatski promoviran među glavne favorite za osvajanje Lige prvaka ove sezone. U dosadašnjem dijelu sezone ekipa Unaija Emeryja je upisala osam pobjeda i jedan remi zabilježen proteklog vikenda protiv Montpelliera u gostima rezultatom 0:0. Bio je to ujedno i jedini meč u kojem PSG nije postigao gol, odnosno dva gola, jer minimalno toliko golova je davao po meču prije spomenutog remija.U Bayernu ne cvjetaju ruže, a to govori i pozicija na tabeli. Bavarci su treći u Njemačkoj i već se špekuliše o odlasku Carla Ancelottija. Ipak, Bayern opet u posljednjih devet mečeva ima sedam pobjeda te po jedan remi i poraz.Okršaj ova dva diva svjetskog fudbala mogao bi odgovoriti na nekoliko pitanja, od toga da li je PSG zaista spreman za velike stvari do toga da li je Bayern zaista u krizi. Parižani se nadaju da sukob Neymara i Edinsona Cavanija više neće loše utjecati na ekipu, jer navodno je ostavio trag pred meč protiv Montpelliera.Još jedan veliki meč čeka nas u grupi C gdje se sastaju dvije ekipe poznate po čvrstoj odbrani i dvije ekipe koje su u odličnoj formi. Atletico u sedam takmičarskih mečeva ne zna za poraz, a Chelsea u posljednjih sedam mečeva od ukupno devet, koliko je odigrao ove sezone, također ne zna za poraz.Takva forma Atleticu je donijela drugo mjesto na tabeli u La Ligi, dok je Chelsea treći u Premiershipu. Oba tima u meč ulaze s pobjedama iz proteklog vikenda - Atletico je kod kuće savladao Sevillu (2:0), dok je Chelsea u gostima pregazio Stoke (4:0).Ratnici Diega Simeonea su barem u ligi pokazali da im promjena stadiona nije odmogla, što se zna desiti nekim klubovima kada promijene domaći teren, ali pravi ispit je tek pred njima.Roma u gostima protiv Qarabaga nema pravo na kiks ako želi nastaviti borbu za jedno od prva dva mjesta u veoma teškoj grupi. U italijanskom prvenstvu Vučica zauzima peto mjesto, što nije poželjno iako se radi o početku sezone, dok je Qarabag očekivano prvi u Azerbejdžanu.Bit će ovo i duel dva bh. reprezentativca Ibrahima Šehića na golu domaćina i Edina Džeke u napadu Rome. Džeko je i ovu sezonu počeo odlično te u šest takmičarskih mečeva ima šest postignutih golova.Miralem Pjanić će s Juventusom dočekati Olyimpiacos, a ovo je još jedan sudar u kojem se sastaju dva tima koja su poražena u 1. kolu. Dok su Grci "stradali" kod kuće od Sportinga iz Lisabona (3:2), Juventus je doživio neugodan poraz od Barcelone na stadionu Camp Nou, gdje je bilo 3:0.Bio je to jedini poraz za Juventus u posljednjih sedam takmičarskih mečeva, jer ekipa Maxa Allegrija ima stopostotan učinak u italijanskom prvenstvu u kojem je upisala šest pobjeda.Grci su u lošoj formi te imaju samo jednu pobjedu u posljednjih pet takmičarskih mečeva tokom kojih su upisali po dva poraza i remija. Takvi rezultati donijeli su im četvrto mjesto u domaćem prvenstvu.Izuzmemo li utakmice španskog Super kupa, u Lisabonu ćemo gledati dvije ekipe koje ne znaju za poraz u ovoj sezoni. Naime, Barcelona je nakon dva poraza od Real Madrida u Super kupu povezala šest pobjeda u ligi i jednu u Ligi prvaka, dok je Sporting u 11 mečeva u svim takmičenjima ove sezone upisao osam pobjeda i tri remija.Barceloni su takvi rezultati donijeli prvo mjesto na tabeli La Lige, dok je Sporting trenutno drugi u portugalskom prvenstvu s dva boda manje od Porta.Jasno je da će Blaugrana i večeras biti favorit, ali Portugalci će na krilima odlične forme pokušati doći do iznenađenja koje bi ih, u slučaju da Olympiacos izgubi od Juventusa, u ovako ranoj fazi mečeva u grupama dovelo barem na prag osvajanja trećeg mjesta na tabeli.