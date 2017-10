Bayern je danas zvanično predstavio novog trenera, njemačkog stručnjaka Juppa Heynckesa, koji se vratio u klub i zamijenio otpuštenog Talijana Carla Ancelottija.

Bayern je danas zvanično predstavio novog trenera, njemačkog stručnjaka Juppa Heynckesa, koji se vratio u klub i zamijenio otpuštenog Talijana Carla Ancelottija.

"Zahvalan sam Bayernu, jer je ovaj klub zaslužan za početak moje trenerske karijere. Upravo ta činjenica je bila razlog moje odluke da ponovo preuzmem klub. Iako smo u teškoj situaciji, siguran sam da će tim uskoro pokazati svoju drugu stranu. Moj posao je da formiram tim koji može promijeniti stvari. Imam jasan plan i znam kako ću ga ispuniti. Veoma je važno da igrači vrate samopouzdanje i vjeru u njihove mogućnosti, naš ih tim ima. Moramo početi pokazivati kvalitet, stati kao tim na terenu", izjavio je Heynckes.



On ima 72 godine, ali se osjeća spremnim za posao koji ga čeka.



Osjećam se dobro, fizički i mentalno, imam srce šezdesetogodišnjaka", rekao je iskusni stručnjak.



Direktor Bayerna Karl-Heinz Rummenigge ima puno povjerenje u Heynckesa.



"Jupp je čovjek koji u potpunosti poznaje Bayern, vjerujem da je on, gledajući na njegovo iskustvo, pravi čovjek za posao", kazao je Rummenigge.



Predsjednik Bavaraca Uli Hoeness je istakao da je odluka o novom treneru bila jednoglasna.



"Složili smo se da je Jupp najbolje rješenje za Bayern", jasan je bio Hoeness.



Zadovoljan zbog dolaska Heynckesa je i nekadašnji reprezentativac BiH te aktuelni sportski direktor Bayerna Hasan Salihamidžić.



"Heynckes me je impresionirao svojim planom tokom našeg prvog razgovora", dodao je Hasan.



Nakon sedam odigranih kola Bayern se nalazi na drugom mjestu tabele Bundeslige s 14 bodova, pet manje od vodeće Borussije Dortmund.



Kada je riječ o Ligi prvaka, Bavarci zauzimaju drugu poziciju u grupi B nakon dva kola te imaju pobjedu i poraz. Vodeći je PSG s dvije pobjede.



Narednu utakmicu Bayern u Bundesligi igra 14. oktobra na domaćem terenu protiv Freiburga.