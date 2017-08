Chelsea kaznio Costu s dvije sedmične plate te očekuje njegov povratak

Diego Costa je kažnjen s dvije sedmične plate zbog toga što već skoro mjesec dana ne trenira s ekipom Chelseaja.

Na treningu su ga očekivali 17. jula, ali Diego Costa se nije pojavio. Trenutno je u Brazilu gdje je spreman ostati do narednog ljeta, jer se u Chelsea ne želi vratiti iako ima ugovor do 30. juna 2019. godine. intervjuu za Daily Mail oštro je govorio protiv kluba, a posebno protiv trenera Antonija Contea koji ga je nakon kraja prošle sezone i osvajanja titule Premiershipa odstranio iz ekipe."Ako budem morao, ostat ću u Brazilu. Spreman sam ovdje provesti godinu dana bez igranja, čak i ako me Chelsea kazni za tu godinu i ako me ne plati. Vratit ću se jači. Ako sam bio u krivu, vratio bih se sada i radio šta oni kažu", kazao je Costa, među ostalim, za Daily Mail.Već sada ne može računati na posljednje dvije sedmične plati što navodno iznosi oko 300.000 funti, a Chelsea očekuje da se vrati i trenira kako ugovor nalaže.