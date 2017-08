Costa: Nisam kriminalac i neću trenirati s rezervama, želim u Atletico

Foto: EPA

Diego Costa još uvijek nije napustio Chelsea iako mu je, navodno, u januaru rečeno da trener Plavaca Antonio Conte neće računati na njega u ovoj sezoni. Reprezentativac Španije smatra da nije tretiran na pravi način te dodaje da se želi vratiti u Atletico Madrid.

Napadač Plavaca trenutno se nalazi u svojoj kući u Brazilu gdje je ugostio ekipu britanskog Daily Maila. Nije, dakle, u Londonu, gdje bi trebalo da bude...



Costa je u prošloj sezoni u 35 ligaških nastupa postigao 20 golova, ali Conte mu je nakon kraja sezone poslao telefonsku poruku u kojoj je pisalo da više ne računa na njega. Tačnije, Conte navodi da je još u januaru kazao Costi da neće više računati na njega samo što je na kraju sezone porukom to potvrđeno.



"Čekam da me Chelsea oslobodi. Nisam želio ići. Bio sam sretan. Kada te trener ne želi, onda moraš ići. Ako biste pitali moje saigrače, oni bi vam rekli isto. Oni mi šalju poruke u kojima kazuju kako im nedostajem i da me vole. Uvijek sam pričao sa saigračima, posebno s Fabregasom, Luzom i Willianom", kazao je Costa u velikom intervjuu za Daily Mail.



On smatra da ga u Chelseaju tretiraju kao kriminalca i poručio je da ne želi trenirati s rezervama Plavaca. Posebno je kritikovao Antonija Contea.



"U januaru su se te stvari desile s trenerom. Bio sam na rubu potpisa novog ugovora, ali su oni to obustavili. Pretpostavljam da je trener bio iza te odluke. On je to tražio. Njegove ideje su čvrste i jasne. Vidio sam kakva je osoba. Ima svoje mišljenje i neće ga promijeniti. Poštujem ga kao velikog trenera. Uradio je dobar posao i to vidim, ali ga ne cijenim kao osobu. On nije trener koji je blizak igračima. Vrlo je distanciran. Ne posjeduje karizmu. Ne radi se to na način da pošaljete poruku telefonom. Trebate biti iskreni i reći nekom u lice. Bio sam s reprezentacijom tada, sam u svojoj sobi kada je stigla poruka. To me šokiralo, pokazivao sam saigračima i oni nisu mogli vjerovati šta je uradio. Bio sam ljut, sada sam miran. Nisam pobrisao tu poruku da mi ljudi ne bi govorili da lažem", govori Costa.



Ovaj 28-godišnji napadač u Chelsea je stigao tokom ljeta 2014. godine iz Atletico Madrida. Sada se želi vratiti u Atletico.



"Žele da treniram s rezervama, ali neću to uraditi. Ne bih imao pristup svlačionici prvog tima i ne bih imao kontakt s ostalim momcima. Ja nisam kriminalac. Ne mislim da je to korektno. Ako žele da me kazne, nek me kazne. Želim se vratiti u Atletico. Odbio sam ostale ponude. Žele me prodati u Kinu ili u neke druge klubove. Zbog jezika mi je bolje u Španiji. Ići ću u klub u koji želim, a ne u onaj koji najviše plati", rekao je Costa.



Govoreći o odnosu s Joseom Mourinhom, njegovim prethodnim trenerom i sadašnjim trenerom Manchester Uniteda, Costa je govorio pozitivno.



"Jose me zvao, direktno preko telefona, samo da provjeri da li sam dobro. On mi je poželio sreću. Nikad nisam imao problema s njim, imali smo čvrst odnos. Svi su bili vrlo tužni zbog toga što stvari nisu funkcionisale i što je onako završio u Chelseaju", otkrio je Costa.