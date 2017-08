Carragher: Iznenadit ću se ako Conte ne napusti Chelsea u narednih 12 mjeseci

Jamier Carragher (Foto: AFP)

Fudbalski analitičar Sky Sportsa i legenda Liverpoola Jamie Carragher smatra da će Chelsea i Antonio Conte u narednih 12 mjeseci raskinuti saradnju, a kao glavni razlog navodi neslaganja tokom tekućeg prijelaznog roka.

Fudbalski analitičar Sky Sportsa i legenda Liverpoola Jamie Carragher smatra da će Chelsea i Antonio Conte u narednih 12 mjeseci raskinuti saradnju, a kao glavni razlog navodi neslaganja tokom tekućeg prijelaznog roka.

Iako je Conte prošle sezone, u svojoj debitantskoj sezoni u Premiershipu, osvojio titulu s Plavcima, Carragher je uvjeren da će Italijan relativno brzo napustiti klub, slično kao što su odlazili i njegovi prethodnici uprkos brojnim uspjesima koje su imali. Bivši defanzivac Liverpoola ističe da Conte nije sretan zbog toga što nije imao glavnu riječ u glavnim odlukama po pitanju transfera.



"Bit ću vrlo iznenađen ukoliko budem sjedio ovdje za 12 mjeseci, a on i tada bude trener Chelseaja. Mislim da je on tip trenera koji ne dozvoljava uplitanje ljudi iznad njega, posebno nakon osvajanja titule. On neće otići tiho i to nije sjajno za klub kada trener izađe u javnost i priča onako kako on to čini", kazao je Carragher.



Conte je prije meča između Chelseaja i Arsenala u Community Shieldu proteklog vikenda, u kojem je Arsenal slavio nakon penala, izjavio da će mu ovo biti najteža sezona te je dodao da je prodavanje Matića u Manchester United odluka Uprave.



Za Chelsea i neće biti čudno ukoliko Conte zaista u narednih 12 mjeseci napusti klub, jer poznato je kako su nakon velikih uspjeha odlazili Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Claudio Ranieri pa i Roberto di Matteo.



"Ja bih rekao da Chelsea ima biznis model, vrlo nemilosrdan. Oni su nešto poput Real Madrida u tome i ne mislim da cijene trenera kao drugi klubovi. Nije ih strah otpustiti vrhunskog trenera nakon 12 mjeseci, ali ne možete se žaliti. Od dolaska Romana Abramoviča osvojili su više trofeja nego iko drugi", dodaje Carragher.



Analitičar Sky Sportsa smatra da je odlazak Nemanje Matića u Manchester United perfektan primjer politike Plavaca.



"Matić je perfektan primjer. Ako ste trener Chelseaja zašto biste pustili njega da ode i to u rivalski klub? Ali, vodeći ljudi će reći: '45 miliona funti za 29-godišnjeg igrača i njegova zamjena koja ima 22 godine'. Ne znamo koliko je dobar Bakayoko, ali njihov biznis model ide naprijed", opisao je Carragher.



Chelsea je, naime, prodao Matića, a na njegovo mjesto doveo veznjaka Monaca Tiemouea Bakayoka za 40 miliona funti prije nego je prodao Matića Unitedu za isti iznos. Uz to, dovedeni su Alvaro Morata za 70 miliona funti i Antonio Rudiger za 34 miliona funti.