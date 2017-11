Begović: Bournemouth igra puno bolje nego što to rezultati pokazuju

Foto: EPA-EFE

Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine i ekipe Bournemoutha Asmir Begović u razgovoru za zvaničnu stranicu kluba pričao je o konkurenciji u timu, pobjedi u meču protiv Newcastlea, kao i reprezentativnoj pauzi.

Bh. golman je na početku istakao da na svakom treningu mora davati sve od sebe kako bi bio primjer mlađim golmanima i da Bournemouth ima talentovanih igrača.



"Konkurencija je dobra. Znam da se moram pokazivati na svakom treningu i raditi jako kako bih zadržao što bolju formu. Ništa se ne dobija lagano, tako da je bitno postaviti standarde zbog ljudi koji to prate. Imamo dobru grupu golmana, od najmlađih do nas u prvom timu. Zbog toga mi moramo biti primjer ostalim", rekao je Begović.



Begović se nakon toga osvrnuo na posljednju utakmicu protiv Newcastlea u kojoj je bio sjajan, a popularne Trešnjice na kraju su upisale pobjedu rezultatom 1:0.



"Za nas je ogroman uspjeh pobjeda protiv Newcastlea. Ne smijemo nikoga potcjenjivati, ali važno je nastaviti ovako i osvajati bodove kako bismo stigli do mjesta na kojem želimo biti. Ja mislim da je Bournemouth igrao puno bolje u posljednjih pet ili šest utakmica nego što to ljudi vide. Svi želimo napredovati na tabeli i osvojiti više bodova", kazao je golman Bournemoutha.



Na pitanje kako provodi reprezentativnu pauzu, Begović je rekao da ovaj put ima priliku posvetiti se nekim drugim stvarima.



"Mogu uživati u malo slobodnog vremena, posvetiti se drugim stvarima, ali i trenirati s ostalim igračima u trening centru. Važno je iskoristiti ovu reprezentativnu pauzu kako bismo se spremili za veoma bitan period koji slijedi", završio je Begović.



Njegovu ekipu u sljedećem kolu nakon reprezentativne pauze očekuje domaći meč protiv Huddersfielda, a nakon toga gostovanje kod Swanseaja.