Ademi nakon slučaja dopinga: Sumnjao sam u sve, u kafiću tražim da sok otvore ispred mene

Arijan Ademi (Foto: EPA-EFE)

Reprezentativac Makedonije Arijan Ademi pogotkom protiv Lihtenštajna vratio se na teren nakon dvije godine suspenzije zbog kazne koju je dobio od UEFA-e, a veznjak Dinama već sada je pokazao kakvo će biti pojačanje u nastavku sezone za Modre.

Reprezentativac Makedonije Arijan Ademi pogotkom protiv Lihtenštajna vratio se na teren nakon dvije godine suspenzije zbog kazne koju je dobio od UEFA-e, a veznjak Dinama već sada je pokazao kakvo će biti pojačanje u nastavku sezone za Modre.

Podsjećamo, Ademi bio je pozitivan na doping testu nakon utakmice s Arsenalom 2015. godine, u kojoj je Dinamo upisao pobjedu rezultatom 2:1, zbog čega je dobio dvogodišnju zabranu igranja fudbala, a u tom trenutku pronašli su mu nedozvoljenu supstancu koju nije svjesno konzumirao.



"Iza mene je težak period, jedna velika borba. Preživio sam to i sada se puno bolje osjećam zbog povratka na teren. Nisam uzimao doping i to je razlog zbog kojeg mi se kazna smanjila. Čekao se taj sportski sud koji mi je dozvolio da iznesem svoje dokaze, a kada sam to uradio, prihvatili su i smanjili mi kaznu", kazao je Ademi na početku razgovora za zvaničnu stranicu GNK Dinamo.



Ademi je kazao kako u tom trenutku nikome nije vjerovao, te da je u jednom momentu sumnjao čak i na podmetanje.



"Nisam znao kako je to ušlo u moje tijelo. Sumnjao sam na prijatelje, na svoje bližnje i bilo mi je jako teško. U jedom trenutku sam sumnjao da mi je neko to podmetnuo, ali sam vjerovao da se mora dokazati kako je to ušlo u moje tijelo. Iako sam bio i ljut i bijesan, kasnije sam shvatio da je to život i krenuo sam dalje. Pomoglo mi je to što je klub stao iza mene i plaćao mi obje godine suspenzije. Bilo bi mi puno teže da su me ostavili samog", istakao je Ademi.



Ovaj vezni nogometaš kaže kako danas ima fobiju zbog kazne od prije dvije godine, te je istakao da u kafićima traži otvaranje soka na licu mjesta.



"Imam traume zbog toga, bojim se svega i pazim na sve. U kafićima tražim da sokove otvaraju ispred mene. Možda je to prevelika fobija, ali nadam se da će vremenom proći. Bio sam u hotelu s reprezentacijom kada me predsjednik saveza hitno nazvao. Mislio sam da se radi o transferu jer sam igrao sjajno, a onda su mi rekli da moram hitno u Zagreb jer sam pao na doping kontroli. Ubijalo me to što nisam mogao dokazati nikome da ništa nisam svjesno uradio. Možda i najbitnije, nisam u javnosti ostavio ljagu na svom imenu", rekao je Ademi.



U periodu služenja kazne Ademi se bavio tenisom, trenirao kickbox, a kaže da je sada jako sretan jer može igrati nogomet.



"Bavio sam se sportom, igrao sam tenis, trenirao sam i kickbox jer sam morao ostati u formi. Opet se bavim nogometom i zaista sam sretan", završio je reprezentativac Makedonije i nogometaš Dinama.