Lakić-Brčaninović: Imamo dosta sportista koji su napravili dobre rezultate

Foto: Nezavisne

Vjerujem kako nećemo ni ovaj put napraviti grešku, te da ćemo ovaj posao obaviti na zavidnom nivou i na kraju izabrati najbolje, rekla je Mara Lakić-Brčaninović, predsjednica žirija 17. izbora najboljeg sportiste BiH u organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio televizije BiH.

Proslavljena košarkašica predsjedavanjem prvom sjednicom u Sarajevu danas je ozvaničila rad ovogodišnjeg žirija. U "skeniranju" najboljih među najboljima pomagat će joj i ostali članovi, ugledni sportisti i sportski radnici, te predstavnici bh. medija.



"Mislim da svi zajedno trebamo pogledati dobro nominovane sportiste da ne bismo došli u situaciju da ne budemo saglasni sa svime što budemo radili. Ne smije biti greške, imamo dosta sportista koji su napravili dobre rezultate, bez obzira na to što možda neki misle da to nisu vrhunski rezultati. Ja smatram da u ovakvoj državi u kakvoj mi živimo imamo veoma dobrih rezultata", rekla je Lakić-Brčaninović.



Nagrade će biti dodjeljene u 12 kategorija: najbolji sportista, najbolja sportiskinja, najbolja ekipa, najbolji trener, nagrada publike, najperspektivniji sportista, najperspektivnija sportiskinja, nagrada za fair-play, nagrada za razvoj sporta u BiH, životno dijelo, najbolji sportista u sportu za invalide i najbolja ekipa u sportu za invalide.



Prošlogodišnji laureati su karatiskinja Ivona Ćavar i rukometaš Mirsad Terzić.



Svečana manifestacija 17. izbor najboljeg sportiste BiH bit će održana 12. decembra u Kongresnoj dvorani hotela "Holiday" u Sarajevu. Druga sjednica na kojoj će biti usvojene šire liste nominovanih u svim konkurencijama bit će održana 8. novembra u Mostaru, treća 17. novembra u Banjoj Luci, a posljednji sastanak stručnog tijela je na dan same manifestacije kada će biti donesene i konačne odluke, saopćio je organizator.