Turski košarkaš Enes Kanter je doživio veliku neugodnost u Bukureštu.

I'm being held at Romanian airport by Police!! pic.twitter.com/uYZMBqKx54 — Enes Kanter (@Enes_Kanter) May 20, 2017

Košarkaš Oklahoma Cityja je u okviru promovisanja humanitarne akcije za pomoć siromašnoj koju vodi kroz organizaciju Light Foundation sletio iz Frankfurta u Bukurešt, a rumunska policija ga je privela na aerodromu i nije mu dozvolila ulazak u državu.Naime, policajci su zadržali Kantera zbog toga što mu je Turska poništila pasoš. Srećom, brzom intervencijom američkog State Departmenta i američke ambasade u Rumuniji Kanteru je dozvoljeno da napusti Rumuniju, te je on preko Londona otišao u New York.Kanter je svoje fanove obavijestio putem Twittera da je zadržan na aerodromu i pojasnio svoje viđenje situacije."Turska ambasada mi je poništila pasoš. Policija me drži ovdje satima. Razlog za ovo je moj politički stav, a čovjek koji mi je ovo uradio je Recep Tayyip Erdogan, predsjednik Turske. Znate ga, on je napao ljude u Washingtonu, on je veoma loš čovjek. On je diktator. On je Hitler našeg stoljeća", rekao je Kanter u video poruci sa bukureštanskog aerodroma.Turski košarkaš je za večeras najavio i obraćanje iz New Yorka u kojem "ima mnogo toga zanimljivog za reći".Kanter je imao velikih problema u Turskoj, čak je i izostavljen sa spiska reprezentativaca zbog toga što podržava Fetulaha Gulena, najvećeg Erdoganovog političkog protivnika. Zbog toga ga se, između ostalog, javno odrekla i porodica.