Bh. košarkaši gostuju u Švedskoj: Podmlađena ekipa predvođena Vujoševićem ima energije za pobjedu

Foto: Harun Muminović/Klix.ba

Seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će protiv selekcije Švedske započeti pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se održati 2019. godine.

Seniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će protiv selekcije Švedske započeti pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se održati 2019. godine.

Utakmica se igra u Norrkopingu, a izabranici Duška Vujoševića težit će da ostvare trijumf koji bi im donio dosta optimizma i samopouzdanja pred nastavak pretkvalifikacija. Pored BiH i Švedske u grupi A su i selekcije Slovačke i Armenije.



Bez dvojbe, bh. tim u Švedskoj očekuje težak zadatak jer je poznato da domaći, koje s klupe predvodi Vedran Bosnić, igraju do krajnjih granica svojih mogućnosti. Stoga se očekuje velika borba na parketu.



Selektor Vujošević je pred odlazak u Švedsku istakao kako je zadovoljan urađenim na pripremama. Posebno ga raduju dobra atmosfera i evidentna želja reprezentativaca za pobjedom.



''Trebamo biti svjesni da je ekipa oslabljena, kao i da svi danas igraju košarku. Nema unaprijed dobijenih utakmica. Ovi momci su jedino što BiH ima. Švedska je iskusna, imaju dobar sastav i imaju informacije o nama. Šveđani su favoriti na svom terenu, a mi idemo s dobrom energijom i vidjet ćemo šta ćemo napraviti.



Velika stvar bi bio dobar rezultat. Ne pravimo alibi, želimo da uloženi napor dobije smisao uspjehom, ali smo svjesni da je ovo nova reprezentacija u stvaranju, kojoj treba vremena ispunjenog radom da bi jednog dana bila reprezentacija koja bi mogla biti favorit. Mi to sada nismo. Ako ekipa da maksimum, to će za mene biti pobjeda, bez obzira na rezultat", kazao je Vujošević.



Dakako, i dobri rezultati na pripremama nude optimizam. Bh. reprezentacija je utakmice lomila u drugom poluvremenu, a uočljivo je kako su fizički dobro pripremljeni.



''Atmosfera u ekipi je odlična i s nestrpljenjem očekujemo utakmicu. Mlada smo i neiskusna ekipa, ali uz adekvatan angažman i savjete selektora Vujoševića sigurno možemo ostvariti dobar rezultat", istakao je bh. reprezentativac Nedžad Muratović.



Aleksandar Lazić je prepustio Šveđanima ulogu favorita, ali vjeruje da naš tim može iznenaditi.



''Do sada smo dobro trenirali i spremali se za utakmicu. Iako je Švedska favorit, potajno se nadamo da ih možemo iznenaditi. Puni smo energije i željni smo dokazivanja. Trudit ćemo se da nedostatak iskustva nadoknadimo borbenošću. Švedska je izuzetno neugodan protivnik, naročito na domaćem terenu, ali nisu nepobjedivi", izjavio je Lazić.



Utakmica u Norrkopingu počinje u 18:00 sati.