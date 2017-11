Sedamnaestogodišnji Lando Norris postao rezervni vozač McLarena

Sedamnaestogodišnji Britanac Lando Norris će od iduće sezone biti rezervni vozač McLarena, a na toj poziciji će zamijeniti sunarodnjaka Jensona Buttona.

Lando Norris: Prvak Formule 3 (Foto: AFP)

Norris, prvak Formule 3, je, prema mišljenju stručnjaka, nova velika svjetska nada Formule 1, a uporedo sa pozicijom rezervnog vozača u McLarenu takmičit će se i u Formuli 2.Prije tri godine je napustio školu i posvetio se utrkama, te je sa samo 14 godina osvojio Svjetsko prvenstvo u kartingu. Iako mnogi misle da mu je idol Lewis Hamilton, koji je sa 15 godina osvojio isto takmičenje, Norris to opovrgava."Moj idol je Valentino Rossi. Želim postati veliki vozač kao on. Hamilton je veoma dobar vozač, posebno je dobar u kvalifikacijama. Navijam za njega jer je Britanac, ali on mi nije idol", izjavio je Norris, a potom otkrio da se i nema razloga ugledati na Hamiltona."Na kraju prošle godine prisustvovao sam dodjeli FIA-inih nagrada. Tamo sam vidio Hamiltona, ali nismo pričali. Za razliku od njega, Sebastian Vettel je odvojio desetak minuta za razgovor sa mnom. Oduševio me tim potezom, to je bilo baš lijepo od njega", rekao je Norris koji 14 sati dnevno vježba kod kuće na simulatoru Formule 1.Norris je također istakao da se raduje što će imati priliku učiti od španskog vozača Fernanda Alonsa.