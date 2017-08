Vlasnici iPhonea uskraćeni za najnapredniji sistem lociranja u slučaju nesreće

Foto: EPA

Uprkos činjenici da je riječ o relativno jednostavnom sistemu, Apple ignoriše molbe za omogućavanjem opcije koja bi milione korisnika njegovih uređaja, prvenstveno iPhonea, učinila sigurnijim.

Naime, omogućavanje opcije AML ili Advanced Mobile Location (Napredno lociranje uređaja) pospješilo bi lociranje hitnih poziva sa smartphonea čime bi snage sigurnosti ili hitna pomoć dobili osnov za bolji način reagovanja. Google uspješno implementira ovu opciju na Android uređajima, ali vlasnici iPhonea su ostavljeni bez takvog izbora, prenosi TheNextWeb.



Evropska asocijacija poziva za hitnu pomoć (European Emergency Number Association – EENA) je pokretač implementacije AML-a.



"AML se aktivira u sve više zemalja svijeta i korisnici Googlea su u prednosti u odnosu na korisnike iPhonea i to u scenariju gdje je to najvažnije – prilikom nesreća. EENA poziva Apple da integrira AML u svoje uređaje kako bi pružili dodatnu sigurnost korisnicima", stoji u saopćenju EENA-e.



Većina poziva u slučaju nesreća obavlja se putem mobilnih telefona čime je mogućnost lociranja uređaja postala od vitalne važnosti prilikom reagovanja policije, vatrogasaca ili hitne pomoći. Postoje mnoge aplikacije, unutar Androida i iOS-a, koje služe za olakšavanje ovog procesa, ali prednost AML-a je u tome što ne zahtijeva nikakvu dodatnu aplikaciju ni instalaciju. Proces je u potpunosti automatiziran.



AML samostalno prepoznaje poziv upomoć i prilikom detekcije aktivira GNSS ili globalni navigacioni satelitski sistem te Wi-Fi. Smartphone potom šalje SMS poruke nadležnim organima u kojima stoji opis lokacije vlasnika. AML je do 4.000 puta precizniji od svih trenutno dostupnih modela lociranja i u mogućnosti je prepoznati prostorije unutar objekta.



"U proteklih nekoliko mjeseci predstavnici EENA-e putuju Evropom promovirajući AML. Paralelno s tim procesom, EENA pokušava kontaktirati Apple, ali bez uspjeha", kažu iz EENA-e.