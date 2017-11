Uber i NASA će razviti softver za leteći taksi

Ambiciozni planovi za leteće taksije slične dronovima su na novom nivou nakon što je kompanija Uber najavila testne letove u Los Angelesu za 2020. godinu.

Uber je napravio korak naprijed u svojoj namjeri da pokrene uslugu autonomnih letećih taksija, pa je potpisao ugovor s američkom svemirskom agencijom NASA-om s kojom će zajednički razvijati softver za upravljanje takvim taksijima.



Jedan od zvaničnika Ubera, Jeff Holden, zvanično je objavio potpisivanje ugovora o novoj usluzi na Web Summit samitu u Lisabonu. Istakao je da se testni letovi UberAir letećeg taksija u Los Angelesu očekuju 2020. godine. Ovi taksiji će moći primiti četiri putnika, a njihova maksimalna brzina će iznositi 322 km/h.



Iz Ubera su rekli da bi leteća taksi usluga mogla biti potpuno eletrična te da bi putovanje koje korištenjem automobila traje 80 minuta u vrijeme saobraćajne špice moglo biti skraćeno na svega četiri minute. Cilj Ubera je da njegova taksi usluga bude operativna do Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. godine, no, eksperti su skeptični kada je riječ o tome da li će autonomni leteći taksiji ikada postati stvarnost.



"Kako bismo ovo uradili sigurno i efikasno, potrebna je promjena tehnologija za upravljanje zračnim prostorom. Kombinovanjem Uberove ekspertize u softveru te NASA-inog iskustva u svemiru, možemo napraviti ključni korak naprijed", izjavio je Holden.



Uber neće samostalno proizvoditi dronove, nego će to činiti pet partnerskih kompanija koji rade na novim tipovima letjelica s mogućnošću vertikalnog polijetanja i slijetanja. Ove godine je Uber zaposlio dvojicu NASA-inih veterana, Marka Moorea i Toma Prevota, koji predvode tim zadužen za dizajn letjelice i softver za upravljanje zračnim saobraćajem.