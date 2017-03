MacOS korisnici u BiH od sada na tastaturi mogu odabrati bosanski jezik

Godinama macOS korisnici u Bosni I Hercegovini kada su birali raspored tipki na tastaturi nisu mogli odabrati bosanski jezik ili bilo koji drugi lokalizirani standard BiH. Sada je ova opcija dostupna te će svi korisnici kao jezik moći odabrati bosanski.

Ovaj paket dodaje macOS-u šest varijanti rasporeda bosanske tastature.Od one klasične za Mac pa do na Mac-u manje korištenog QWERTZ rasporeda.Također, korisnici internacionalne tastature mogu izabrati bosansku varijantu iste i tako omogućiti bosansku zastavu u statusnoj traci.Autor ovog paketa je Eldar Ćejvanović koji je uposlenik domaće softverske kompanije "Ministry of Programming" u kojoj se i pojavila potreba za bosanskim rasporedom tastature na Mac uređajima, a koji su glavni pokretač inspiracije.Ukoliko imate macOS uređaj paket možete pruzeti klikom na link.