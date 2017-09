Facebook testira Snooze dugme za prijatelje koji vam dosađuju

Ukoliko imate prijatelje koji su naprimjer kupili novi automobil te vam dosađuju čestim objavljivanjem fotografija, društvena mreža Facebook bi uskoro mogla ponuditi rješenje.

Naime, radi se o opciji Snooze, koja će korisnicima Facebooka omogućiti da privremeno prestanu pratiti određene osobe, stranice ili grupe, kako im se njihove objave ne bi pojavljivale u News Feedu. Snooze nudi mogućnost prekida praćenja na 24 sata, sedmicu i 30 dana.



Mnogim korisnicima će definitivno opcija biti korisna, jer će ih "zaobići" određeni sadržaji.



Snooze je trenutno na raspolaganju samo malom broju korisnika, a nalazi se u gornjem desnom meniju postova, tako da korisnici vide tu opciju prije opcije Unfolllow.



Facebook tako priprema još jednu opciju za izbjegavanje "dosadnih prijatelja". Slična opcija "See fewer posts like this" (vidi manje postova poput ovog) je slična, no, nije jasno do koje mjere uklanja sadržaj neke osobe iz vašeg News Feeda.



Snooze je ipak konkretna opcija, koja nudi nastavak normalnog praćenja korisnika nakon određenog vremena.