Dock za konzolu Nintendo Switch ima ugrađen projektor

Nintendova konzola Switch je veoma popularna, ali ipak nije idealna za igranje multiplayer igrica zbog malog 6,2-inčnog ekrana. No, postoji rješenje.

OJO Portable Projector Dock omogućava prikaz igara na podlozi do 150 inča. Kao što ime govori, radi se o docku s ugrađenim projektorom. Dimenzije docka su 172x80x70 mm, a jednak je originalnom docku konzole. Posjeduje bateriju koja traje četiri sata, a puni se putem microUSB porta. OJO je ujedno i rezervni izvor energije za konzolu.



Projektor prikazuje sliku rezolucije 845x480 piksela jačine 200 lumena. Iako to ne zvuči impresivno, sudeći prema demonstraciji na Twitteru, savim je dovoljno.



OJO pojačava i zvuk konzole Switch pomoću svog stereo sistema s dva zvučnika. Dock također posjeduje AUX port za spajanje na eksterni sistem zvučnika. Za hlađenje docka i konzole se koriste ventilatori i bakreni hladnjak.



OJO posjeduje i HDMI port koji se može spojiti s različitim uređajima, od smartphonea, preko tableta, pa do bluray playera.



Kampanja na servisu Indiegogo počinje 24. oktobra, a ako sve prođe prema planu, gamerima će biti na raspolaganju u februaru naredne godine.