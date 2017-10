Tehnologija je postala neizostavan dio naših života i neke stvari je gotovo nemoguće učiniti bez nje. Svijet je otišao i korak dalje pa je unaprijedio i učinio efikasnijim i ekonomičnijim svoja poslovanja prilagođavanju novim tehnologijama. BiH je na početku usvajanja ovih novina.

U Hotelu Hills u Sarajevu danas je održana konferencija pod nazivom Internet of Things koju je kompanija Verso organizovala s partnerima Cisco, NetApp, SAP, Vmware, BH Telecom i drugima. Konferenciji je prisustvovalo više od 200 ljudi iz raznih segmenata, a među njima su bili i predstavnici lokalnih i federalnih vlasti te Regulatorne agencije za komunikacije, bez kojih Internet of Things ne bi mogao funkcionisati u našoj zemlji.



Iako možda zvuči kao imaginarno, Internet of Things je itekako realnost u mnogim zemljama Evrope i svijeta - od aplikacija koje svakodnevno koristimo, preko pametnog upravljanja otpadom, putevima, vodosnabdijevanjem, do pametnih gradova.



Barcelona i Amsterdam se smatraju liderima među "pametnim gradovima" koji su ove tehnologije Internet of Things već usvojili, prilagodili i iskoristili za poboljšanje kvaliteta života.



"Internet of Things je jedan skup različitih tehnologija, od mrežnih do aplikativnih, koje omogućavaju akviziciju različitih senzora ili upravljane različitim automatiziranim sistemima u najširem smislu. To je jedan od pojmova koji u svijetu doživljavaju najveći procvat i ljudi, kompanije i privrede u državama se pokušavaju prilagoditi tom jednom novom konceptu vršenja poslovanja. Digitalna transformacija je jedan od najboljih načina i primjera", rekao nam je Haris Ćeremida, direktor kompanije Verso.



U svijetu se već nekoliko godina rade konkretni projekti, a primjer su pametni gradovi. Došlo je do kompletne promjene razmišljanja u državama kako da unaprijede svoje poslovanje, kvalitet života za građane i sigurnost. To sve podrazumijeva i promjenu zakonskih okvira i sistema obrazovanja.



"Verso zbog svoje regionalne pozicije već radi značajne projekte. Imamo više od 20 ljudi koji su angažovani u cijelom svijetu - od projekta kontrole ustava u Amsterdamu, kontrole sigurnosnih ventila za gas u Japanu do poljoprivrednih projekata u Franucuskoj i Holandiji koji su pravi primjer implementacije Internet of Things. I mi kao kompanija pravimo veliki zaokret u poslovanju i trebamo napraviti transformaciju kroz edukaciju osoblja i dobijanja novih ljudi koji će se uhvatiti ukoštac s ovakvim izazovima", rekao je Ćeremida.



Istakao je kako je u BiH problem edukacija ljudi u informatici jer imamo veliku potražnju za tim kadrom, a on nam nažalost odlazi u svijet.



"Naši ljudi su vrlo talentovani i vrijedni te brzo dolaze u poziciju da rade bitne projekte i budu angažovani. Borimo se na razne načine iako kaskamo kao država možemo brzo napredovati. Već imamo angažmane vlasti, investicije fakulteta i privatnih škola. Informatika je samo dio Internet of Things, jer imamo puno stvari koje se tiču poslovnih procesa poljoprivrede, vodoprivrede, sigurnosti gradova, uklanjanja otpada i sl. To su stvari koje ne mogu raditi samo informatičari", istakao je Ćeremida.



Primjer konkretne implementacije Internet of Things je Barcelona koja ima pametno upravljanje otpadom. Zahvaljujući senzorima koji javljaju koji kontejneri trebaju biti ispražnjeni, a koji ne, uštede milion eura mjesečno, jer kamioni ne kruže bespotrebno.



"Mora se mijenjati legislativa koja će omogućiti brz razvoj ovih projekata. Najbrže je kroz javno-privatno partnerstvo, gdje čitavi gradovi ili općine daju dijelove privatnom partneru na upravljanje. BiH radi na tome. Kantoni su već usvojili određene podzakonske akte i mislim da ćemo u naredne dvije godine biti svjedoci prilično ozbiljnih projekata", rekao je.



Cilj današnje konferencije bio je potaknuti firme, javna preduzeća, vlasti i građane da je internet of Things vrlo konkretna stvar za koju postoji tehnologija, samo je treba prilagoditi i implementirati.