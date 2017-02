Activision: Igra "Call of Duty" se vraća korijenima

Novi nastavak igre "Call of Duty" kompanije Activision označit će povratak njenim korijenima, a moguće je da se radi o Drugom svjetskom ratu.

Ovu odluku je Activision donio nakon nezadovoljavajuće prodaje igre "Infinite Warfare" i negativnih reakcija igrača. Kompanija je otpustila 5 posto svoje radne snage uključujući 20 ljudi iz razvojnog tima Infinity Ward, koji stoji iza igre "Infinite Warfare".



"Activision će Call of Duty vratiti korijenima i tradicionalnoj borbi", izjavio je direktor finansija Activisiona Thomas Tippl.



On nije objasnio o čemu se tačno radi, ali to prema mišljenju mnogih znači povratak u Drugi svjetski rat. U tom vremenu se odvijala radnja tri prve igre.



U najnovijam nastavku pod nazivom "Infinite Warfare" igra se odvija u dalekoj budućnosti.



Iako je "Call of Duty" vodeća franšiza u Sjevernoj Americi osmu godinu zaredom, kao i vodeća franšiza na konzolama širom svijeta sedmi put u posljednjih osam godina, kompanija Activision očigledno smatra da je prodaja igre "Infinite Warfare" nezadovoljavajuća.



"Prodaja je ispod naših očekivanja, jasno je da se dijelu naših kupaca nije svidjelo okruženje", izjavio je Tippl.



Fanovi su očigledno razočarani što se radnja igre odvija u svemiru jer je trailer postao drugi video na YouTubeu s najviše dislikeova prije nego što je igra izašla.