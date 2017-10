Ostaci putničkog broda Athenia na koji je greškom ispaljen torpedo iz njemačke podmornice pronađeni su u Atlantiku kod otočića Rockall na dubini od 200 metara. Za otkriće je zaslužan "tragač za palubama" David Mearns.

Više od 100 ljudi utopilo se kada je njemački kapetan Fritz Julius Lemp greškom ispalio projektil u britanski brod Athenia 3. septembra 1939. godine, samo nekoliko sati nakon što je britanski premijer Neville Chamberlain objavio rat nacističkoj Njemačkoj. Mislio je da je to ratni brod.



Na brodu je bilo 1.103 putnika, od kojih se 118 utopilo. Među njima je bilo i dijete kanadskog državljanstva. Pronađena su tri telegrama 2009. godine koja su govorila o ovom brutalnom potapanju. Prvi je poslan u 00:18 sati i u njemu su obaviješteni svi brodovi da je objavljen rat Njemačkoj, a u drugom koji je poslan nepuni sat poslije navodi se kako je Athenia pogođena torpedom i da tone velikom brzinom.



Treći telegram je poslao kapetan McCelland i naveo blizinu svoje jahte, te da juri prema njima u pomoć. Spasio je 980 putnika. Telegrami su sačuvani zahvaljujući njegovoj porodici.



Adolf Hitler je bio bijesan kada je saznao za ovu tragičnu grešku svog kapetana i natjerao ga je da ponovo napiše zapisnik kako se u njemu ne bi vidjela vijest o potonuću putničkog broda.



"Moj djed je dobro procijenio značaj ovih poruka i sačuvao ih sa svojim medaljama. Znala sam za njih, ali ne i priču koju kriju. Napisano je samo nekoliko riječi, ali one pričaju priču o početku Drugog svjetskog rata", kazao je unuk.



Athenia je prevozila putnike iz Glasgowa u Montreal. Brod je bio udaljen 250 milja do Sjeverne Irske kada je napadnut.



Ova greška umalo je kapetana njemačke podmornice koštala karijere, ali objasnio je da je u pitanju velika greška. U maju 1941. godine njegov brod su napali Britanci kod Islanda. Uspio je pobjeći u čamcu s ekipom. Više nikada nije viđen.