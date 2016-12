Drugi najkorišteniji jezici u zemljama svijeta: BiH primjer raznolikosti

Platforma MoveHub napravila je mapu najčešće korištenih jezika u zemljama svijeta. Kao zanimljiv primjer navedena je Bosna i Hercegovina s obzirom na to veliki broj ljudi u našoj zemlji govori zvaničnim bosanskim, srpskim i hrvatskim jezikom.

Izvanrednu kartu jezika koji se koriste u zemljama širom svijeta izradila je platforma MoveHub koja je posvećena iseljenicima u cijelom svijetu.Podatke su dobili na osnovu informacija koje posjeduje CIA , a oni obuhvataju zemlje od Aljaske pa sve do Kenije.Mediji prenose da je u mnogim slučajevima mali postotak populacije koja koristi drugi jezik u državama pri tome navodeći kao primjer Australiju u kojoj samo 1,6 posto stanovnika govori mandarinski jezik.Na drugoj strani postoje i zemlje poput Bosne i Hercegovine u kojima veliki postotak ljudi koji govori drugim jezicima. Ističu da je BiH podijeljena na tri službena jezika i to bosanski jezik kojim govori većina stanovnika (52,9 posto), srpski jezik (30,8 posto) i hrvatski (14,8 posto). Velika jezična raznolikost vidljiva je također u Srednjoj i Južnoj Americi kao i u Africi.Konačni rezultati nisu posebno iznenađujući s obzirom na to da je engleski drugi najkorišteniji jezik u 55 različitih zemalja, što je daleko ispred francuskog jezika koji se govori u 14 zemalja i ruskog jezika koji se govori u 13 zemalja.Kompletnu mapu možete pogledati ovdje