Tridesetjednogodišnja pjevačica Kurd Dashni Morad postala je popularna preko noći nakon što su je prozvali "kurdistanska Shakira". Prije 10 godina je napustila svoj dom u Iraku, živjela u Holandiji da bi se ponovo vratila uprkos prijetnjama da je zbog spotova treba objesiti.

Za magazin The Mirror kazala je kako su iračke vjerske vođe naredile da je izbace iz zemlje, te su o njoj održali su i predavanje kazavši kako je treba objesiti "vatrenim užetom".



Problem je nastao kada se pojavio video u kojem je plesala u seksi haljinama. Kurdske vjerske vođe su naredile svima da bojkotuju njenu muziku, a rodbinu okrenuli protiv nje.



"Učinili su da se osjećam kao niko i ništa i plašila sam se izaći", prisjetila se.



U intervjuu se prisjetila svog krvavog djetinjstva koje nije bilo nimalo lako. Svjedočila je užasima rata i imala je dvije godine kada je 5.000 ljudi ubijeno ubijeno gasom u selu gdje su živjeli njeni baka i djed. Kada je imala pet godina morali su napustiti svoj dom jer su trupe Saddama Husseina napadala Kurde. Dva mjeseca su živjeli u šatorima na planinama u blizini iračke granice.



"Hiljade ljudi je bilo tamo i umiralo od gladi i hladnoće. Sjećam se kako su dva muškaraca ukopala mrtvu bebu zamotanu u bijeli čaršaf nekoliko koraka od našeg šatora", kazala je tužno.



Iako su se nakon toga vratili kući, njen otac se plašio za njihove živote. Prodao je sve i tražio azil u Evropi. Otišao je pješke u Njemačku, pokušao je plivati do Grčke nekoliko puta, ali bi ga uhvatili i vratili u Tursku. Uspio je iz osmog puta kada je pješke otišao u Italiju. Pomogli su mu crkva i kamiondžija koji ga je odvezao u izbjeglički centar u Njemačku. Dvije godine nisu imali kontakt s njim. Tada mu je pomogla holandska vlada da se preseli u Holandiju, a kasnije su mu se pridružili Dashni i ostatak porodice.



Dashni je u Holandiji učila jezik i išla u školu, ali se osjećala kao građanka drugog reda.



"Živjeli smo u malom mjestu. Niko se nije htio družiti s nama i djeca su nas posipala prljavom vodom", prisjetila se 31-godišnja ljepotica.



To se promijenilo kada je napustila studije i počela raditi za kurdsku televiziju gdje je vodila show "Bez granica". Emisija se emitovalo u Iraku i ona je postala hit preko noći. Ali ona to nije znala sve do 2007. godine kada se kao 21-godišnja djevojka vratila u Irak i nije mogla hodati nigdje bez osiguranja. Odlučila je raditi u svojoj zemlji.



Uprkos prijetnjama, skupila je hrabrost i dala intervju za sve svjetske medije. To joj je promijenilo život dodatno. Postala je popularna pjevačica i ima veliki broj hitova na libijskom kurdskom i holandskom jeziku, te se bavi humanitarnim radom. Osnovala je i udruženje Green Kids koje radi sa izbjeglicama, te je otvorila nekoliko biblioteka za izbjeglice gdje holandska djeca doniraju knjige.



"Radim s djecom iz Sirije koja su odrasla pod IDIL-ovim bičem. U njihovim očima vidite strah i smrt. Ja sam odrasla u zrelu ženu zahvaljujući pomoći dobrih ljudi. Sada želim da uzvratim i pomognem toj djeci", kazala je kurdska Shakira.