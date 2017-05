Božo Vrećo se udaje: Odlazim iz Sarajeva, moja ljubav dolazi po mene

Božo Vrećo (Foto: Arhiv/Klix.ba)

Pozati bosanskohercegovački izvođač sevdalinki Božo Vrećo potvrdio je na Facebooku i Instagramu medijske špekulacije o njegovoj, kako je i sam napisao, udaji ili ženidbi. On je fanovima napisao kako uskoro odlazi iz Sarajeva jer "njegova ljubav dolazi po njega".

Vrećo je istaknuo kako nikad ništa ne krije zbog čega će sve informacije o njegovoj vezi objavljivati na Facebooku i Instagramu kako pojedini mediji ne bi, bez njegovog odobrenja, prenosili netačne informacije o njegovom vjenčanju.



"Znate da sam rekao da ću iz Sarajeva i iz Bosne otići tek onda ako me ljubav odvede, nikad i nikako drugačije, tako da moja ljubav uskoro dolazi po mene. Već idući mjesec mi se selimo u naš dom. Moj partner je kupio kuću za nas i jako se radujemo novom životu. Moja karijera nastavlja se istim tokom. Na jesen dolazi veliki sarajevski koncert i puno koncerata širom Evrope do kraja godine. Naravno da ću dolaziti u BiH zbog svih koji me vole. Sarajevo će uvijek biti dio mene i voljeni grad", napisao je Vrećo na Faebooku.







Nije poznato ko je Vrećin partner niti tačan datum njihovog vjenčanja. Vrećo je ranije rekao samo kako se radi o Beograđaninu. On je rekao kako će njihovo vjenčanje biti intimno i romantično za nekoliko prijatelja i blisku rodbinu. Na kraju statusa koji je prikupio hiljade lajkova, srca i cvjetića, Vrećo je zaključio kako je jako sretan.



"Bog me usrećio sa ljubavlju najdivnije osobe na svijetu, koja me poštuje, razumije, osjeća i beskrajno voli. Hvala vam na ljubavi i razumijevanju. Volite, uvijek volite svim srcem, baš onako kako vi mene volite i baš onako kako ja vas volim", poručio je Vrećo.