Poznati američki glumac Shia LaBeouf uhapšen je ispred njujorškog Muzeja pokretnih slika gdje je uživo prenosio protest "He Will Not Divide Us" (On nas neće podijeliti) u kojem je učestvovao.

