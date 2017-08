Za vrijeme trajanja Sarajevo Film Festivala u mnoštvu sadržaja i lokacija za druženje i provod jedna će se zasigurno izdvojiti. Najposjećenije mjesto za partijanje ovog ljeta, Somersby Bridge, na Eiffelovom mostu na Skenderiji u periodu od 11. do 18. augusta će svojim posjetiocima ponuditi nezaboravan provod do ranih jutarnjih sati.

Za vrijeme trajanja Sarajevo Film Festivala u mnoštvu sadržaja i lokacija za druženje i provod jedna će se zasigurno izdvojiti. Najposjećenije mjesto za partijanje ovog ljeta, Somersby Bridge, na Eiffelovom mostu na Skenderiji u periodu od 11. do 18. augusta će svojim posjetiocima ponuditi nezaboravan provod do ranih jutarnjih sati.

Tokom osam noći očekuju vas odlične svirke bendova, a čast da otvori ovogodišnje izdanje Somersby Bridge imat će bend Perpetuum Mobile.Riječ o bendu koji svojim energičnim nastupom, repertoarom od popa i rock&rolla 80-tih, uz nezaobilazne klupske hitove, ne ostavlja nikoga ravnodušnim.Prava poslastica očekuje vas na Ibiza Night sa kultnim britanskim bendom Stereo MCs, powered by Seat.Sa jednim od najpopularnijih hip-hop, elektro bendova globalne muzičke scene plešemo 15. augusta.Somersby Bridge će zatvoriti 18. augusta, For the Hunters Night &Magnifico, koji će prirediti vrhunski muzički spektakl.Ulaz na svirke je do 24 sata besplatan, a nakon toga se ulaz plaća.Izuzetak su sponzorisane zabave, gdje je ulaz moguć samo uz pozivnicu.U sklopu ovogodišnjeg Somersby bridga na For the hunters stageu nastupaju:11.8. Perpetuum Mobile12.8. FRENKIE Kontra&Indigo13.8. Sister soul and Blaxpert14. 8. The Babe Barbarella15. 8. Stereo MCs16.8. Gitariner Groove sistem17. 8. Sassja18. 8. Magnifico