Sarajevo Big Band, u pratnji poznatih bosanskohercegovačkih izvođača i renomiranih solista, će 30. decembra 2016. godine u velikoj dvorani BKC-a održati veliki novogodišnji koncert, a članovi vrše probe i posljednje pripreme pred koncert.

Sarajevo Big Bandu koji će izvesti aranžmane svjetskih pop-rock klasika će se pridružiti i trojica renomiranih solista: Muris Varajic na gitari, Arsen Ereš na saksofonu, te hrvatski džez trombonist, kompozitor i dirigent Miron Hauser.



Građanima i posjetiocima Sarajeva poklanjaju cjelovečernji revijalni program uz najveće svjetske hitove poput Englishman in New York, Rollin' in the Deep, Valerie i Happy, kroz koji će nas voditi legenda regionalne muzičke scene Elvis J. Kurtović.



Veliki novogodišnji koncert Sarajevo Big Banda počinje u 20:30 sati, a nakon toga se program nastavlja na Jam Session pozornici (BKC galerija) na kojoj će nastupiti članovi Big Banda u izmijenjenim sastavima.



Sarajevski Big Band obnovio je svoj rad 2000. godine, a čine ga profesionalni i renomirani muzičari, članovi Sarajevske filharmonije. Orkestar je nastao sa željom da ispuni prazninu nastalu gašenjem Plesnog orkestra RTV Sarajevo, te da nastavi tradiciju orkestarskog muziciranja u Sarajevu na polju zabavne, filmske, klasične i džez muzike. Koncerte koji pamtimo izvodili su s Kemalom Montenom, članovima benda Indexi, Oliverom Dragojevićem i drugim. Dirigent Sarajevo Big Banda je Nenad Tešić.