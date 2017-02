Američka diva Mariah Carey u saradnji sa kolegom YG-jem objavila je novu pjesmu pod nazivom "I Don't".

Američka diva Mariah Carey u saradnji sa kolegom YG-jem objavila je novu pjesmu pod nazivom "I Don't".

Kao što je svojevremeno nakon sramoćenja sa pjevanjem uživo na javnom dočeku Nove godine u New York Cityju izjavila: "S***a se dešavaju", tako je i ovog puta isto poručila pjesmom. Mariah se nedavno rastala sa vjerenikom Jamesom Packerom, australskim milijarderom, pa sada pjeva kako se uspjela riješiti boli i kako je umorna od plakanja.Fanovima se obratila uživo na Facebooku poručivši da je na pjesmi sarađivala sa Jermaineom Duprijem, a njen posljednji album objavljen 2014. godine nosio je naziv "Me. I Am Mariah... the Elusive Chanteuse".