Oliver Dragojević i Gibonni, dva prijatelja i muzička velikana, u Sarajevo 8. marta spektakularnim četverosatnim koncertom donose priču o ljubavi i sreći. Enis Bešlagić, koji je vodio današnju konferenciju za novinare, rekao je kako će ovog 8. marta u Sarajevo donijeti sinergiju melodija, stihova i vokala te karizmatični muzički izričaj svojstven samo njima.

Oliver Dragojević i Gibonni, dva prijatelja i muzička velikana, u Sarajevo 8. marta spektakularnim četverosatnim koncertom donose priču o ljubavi i sreći. Enis Bešlagić, koji je vodio današnju konferenciju za novinare, rekao je kako će ovog 8. marta u Sarajevo donijeti sinergiju melodija, stihova i vokala te karizmatični muzički izričaj svojstven samo njima.

"Kad si u Sarajevu kao da si doma", rekao je Dragojević dodajući kako dan prije toga obilježava 43. godišnjicu braka.



Istakao je kako on i Gibonni jesu familija te kao porodica putuju po svijetu pokazujući ljubav bez granica.



"Spojila nas je muzika i samo je ona ta koja može napraviti eventualnu 'Familiju 2'. Ne može sada doći neko i reći: ovo se dobro prodaje, idemo napraviti još jedan album. To ne dolazi u obzir jer ne bih mogao napisati pjesme u koje ne vjerujem, niti bi Oliver mogao pjevati pjesme koje ne osjeća", rekao je Gibonni.



U okviru četverosatnog koncerta u Zetri Gibonni i Oliver će, smjenjujući se na sceni, otpjevati zajedničke i pojedinačne pjesme.



"Oliver i ja dogovorimo repertoar, ali ga se ne držimo, jer je to nemoguće. Tajna je u našoj spontanosti, zanemarimo što piše na papirićima i radimo onako kako nam dođe. Tako je najiskrenije", rekao je Gibonni ističući kako ni on ni Oliver ne vole režirane koncerte, jer ih ne doživljavaju kao predstavu, a osim toga smatraju tu spontanost iskrenošću prema publici koja ih godinama uživa slušati.



Gibonni, koji je tekstopisac svih deset pjesama zajedničkog albuma, objasnio je jednu koja nosi naziv "Sreća", ističući kako je svi različito tumače.



"Kad si s nekim u vezi to je nešto najljepše, ali ako te neko povrijedi onda si u velikom minusu. Onda, kad si sam i preboliš to, na pozitivnoj si nuli. Ovo je pjesma o pozitivnoj nuli. O stanju u kojem te nema ko povrijediti, ali ni razveseliti. Nije to sretni završetak", rekao je Gibonni poručujući kako su to ljudi shvatili na ljepše i optimističnije načine.



Priča nazvana "Familija" ima i humanitarnu notu jer je CD moguće kupiti u DM prodavnicama, a od svakog prodanog albuma dvije KM će biti donirane Udruženju "Renesansa" koje okuplja žene oboljele od raka dojke i do sada je Udruženju uplaćeno 5.370 KM od 2.685 prodanih CD-ova.



Karte za koncert su gotovo rasprodane, a organizatori su zamolili publiku da se pridržava uputa o ulasku u dvoranu, jer očekuju veliku gužvu na koncertu koji počinje u 20 sati, a najavljuju i goste iznenađenja.