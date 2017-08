Drama Predraga Lucića "Aziz ili Svadba koja je spasila Zapad" bit će praizvedena na 63. Splitskom ljetu večeras na otvorenoj pozornici u kompleksu Vile Dalmacija.

Duhovitu i mudru tragikomediju, comédie-franchise po motivima "Pira malograđana" Bertolta Brechta reditelj Dino Mustafić postavlja s dramskim ansamblom Hrvatskog narodnog kazališta Split.



Autorski tim, osim redatelja Mustafića čine dramaturginja Željka Udovičić Pleština, scenograf Dragutin Broz, kostimografkinja Lejla Hodžić, koreograf Gjergi Prevazi, autorica glazbe Tamara Obrovac, Rino Barbir koji potpisuje video-art, te oblikovatelji svjetla i tona Zoran Mihanović i Tomislav Luetić.



"Lucićeva teatarska alegorija govori o epohi straha od različitog, a to znači da se iz života izbrišu sve one vrijednosti radi kojih je svijet lijep i bogat. Strahovi se kreiraju u mislećim labaratorijama koji podstiču huškačku i krvožednu mržnju, omogućujući kapitalističku logiku da gdje ima krvi i vatre, ima i profita", izjavio je Dino Mustafić, istaknuti bh. reditelj povodom večerašnje premijere.



Kako je objasnio predstava prati satirički ton Lucićevog humora koji oslikava malogradjanski duh pun predrasuda i neznanja koje pretvara društvo u agresivni i militantni nacionalizam i rasizam.



Na svadbeno slavlje gdje za stolom nalazimo likove koji su do nas potegli iz vremena Brechtovog Pira, stiže novi, nezvani gost - Aziz. Različit. Koji ne pripada poznatoj situaciji. Tamnije boje kože. Dakle, vjerojatno Arapin. I do tada veselo anarhična slika obitelji mijenja se pod utjecajem poznatih nam predrasuda - otkriva se njeno malograđansko naličje koje pod utjecajem sveprisutne propagande ne zna više prihvatiti drugačijost. U plesaču Azizu, očekivano i nažalost predvidljivo, vidi terorista.



Naslovnu ulogu Aziza, tamnoputog neznanca, nezvanog gosta čije prisustvo duboko uznemiri malograđansko svadbeno slavlje, tumači Nikša Arčanin. Ostale uloge tumače: Stipe Radoja, Katarina Romac, Nikola Ivošević, Monika Vuco, Tajana Jovanović, Marjan Nejašmić Banić, Nives Ivanković, Nenad Srdelić, Davor Pavić, Vicko Bilandžić, Ivo Perkušić, Ivan Baranović, Mia Čotić i Zdeslav Čotić.