Na nedavno održanom pozorišnom Balkan Teater Tirana Festu (BATTIF!) u Albaniji, tuzlanskoj glumici i rediteljici Ivani Milosavljević dodijeljena je nagrada za najbolju glumicu. Milosavljević je u Tirani izvela monodramu "Bosanska kraljica" koju je napisala profesorica Marica Petrović, dok režiju potpisuje poznati glumac Vlado Kerošević.

